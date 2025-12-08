ЧАТ ИГРЫ
Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 2 027 оценок

Благодаря энтузиастам в Genshin Impact можно играть в первую часть Five Nights at Freddy's

Gutsz Gutsz

Креативность сообщества Genshin Impact не перестает удивлять. Благодаря внутриигровому инструментарию для создания подземелий под названием «Божественное мастерство», игроки смогли превратить красочную ролевую игру в полноценный хоррор на выживание. Китайские фанаты детально воссоздали геймплей культовой первой части Five Nights at Freddy's прямо внутри мира фэнтезийного Тейвата.

Речь идет не просто о декорациях, а о переносе ключевых механик оригинала Скотта Коутона. Игрокам предстоит пережить ночь в запертой комнате, управляя системой видеонаблюдения и следя за уровнем заряда батареи. Энтузиастам удалось реализовать рабочий функционал закрытия дверей, расхода энергии и отслеживания противников через мониторы.

Вместо привычных аниматроников роль пугающей угрозы исполняют враждебные мобы игры (например, плесенники), которые, несмотря на свой привычный вид, в контексте темной комнаты и механики скримеров вызывают неподдельное напряжение.

Для тех, кто хочет проверить свои нервы на прочность, карта доступна по следующему коду:
UID: 501173014 (Азиатский сервер).

Стоит отметить, что это не единственная адаптация известных хорроров. В редакторе Genshin Impact также появились карты, вдохновленные платформером Little Nightmares, с упором на решение головоломок и гнетущую атмосферу, а также мини-игры по вселенной SCP (в частности, воспроизводящие механику SCP-173, где объект движется только тогда, когда игрок на него не смотрит).

