Благодаря энтузиастам в Genshin Impact можно играть в первую часть Five Nights at Freddy's

Креативность сообщества Genshin Impact не перестает удивлять. Благодаря внутриигровому инструментарию для создания подземелий под названием «Божественное мастерство», игроки смогли превратить красочную ролевую игру в полноценный хоррор на выживание. Китайские фанаты детально воссоздали геймплей культовой первой части Five Nights at Freddy's прямо внутри мира фэнтезийного Тейвата.

Речь идет не просто о декорациях, а о переносе ключевых механик оригинала Скотта Коутона. Игрокам предстоит пережить ночь в запертой комнате, управляя системой видеонаблюдения и следя за уровнем заряда батареи. Энтузиастам удалось реализовать рабочий функционал закрытия дверей, расхода энергии и отслеживания противников через мониторы.

Вместо привычных аниматроников роль пугающей угрозы исполняют враждебные мобы игры (например, плесенники), которые, несмотря на свой привычный вид, в контексте темной комнаты и механики скримеров вызывают неподдельное напряжение.

Для тех, кто хочет проверить свои нервы на прочность, карта доступна по следующему коду:

UID: 501173014 (Азиатский сервер).

Стоит отметить, что это не единственная адаптация известных хорроров. В редакторе Genshin Impact также появились карты, вдохновленные платформером Little Nightmares, с упором на решение головоломок и гнетущую атмосферу, а также мини-игры по вселенной SCP (в частности, воспроизводящие механику SCP-173, где объект движется только тогда, когда игрок на него не смотрит).