Борат отправился изучать новый регион в Genshin Impact ©

В конце лета популярная игра Genshin Impact была обновлена до версии 4.0, в которой добавили новый регион для исследования. Фэнтезийный мир был расширен королевством Фонтейн с уникальной архитектурой, подводным миром и новыми испытаниями для игроков. Осмотреть главные достопримечательности новой территории решился даже Борат, главный герой из одноименного комедийного фильма Саши Барона Коэна.

Автором необычной экскурсии по Фонтейну в Genshin Impact выступил энтузиаст под ником Congable. С помощью модифицированной камеры он записал несколько самых примечательных мест из нового региона, а затем добавил забавные вставки из фильма.

В ролике Борат попытался поздороваться с Фремине, однако попытка была явно неудачной. Далее персонаж осмотрел невероятную архитектуру главного театра в Фонтейне и попытался погрузиться в местную систему правосудия, поговорив с Фуриной. В общем, приключения Бората по новому региону Genshin Impact можно считать успешными.