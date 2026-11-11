BuffBuff подготовил бонусы для игроков Genshin Impact к выходу обновления 7.2

Обновление 7.2 для Genshin Impact вышло 4 ноября и принесло нового пятизвёздочного персонажа Митю. Он использует катализатор и Электро-стихию, а его способности позволяют наносить урон как непосредственно на поле боя, так и после переключения на других участников отряда. Баннер персонажа доступен до 24 ноября.

К выходу обновления сервис пополнения игровых счетов BuffBuff подготовил специальные предложения для поклонников Genshin Impact. По информации компании, с 4 ноября по 15 декабря покупатели, выполнившие условия акции, смогут получить дополнительные подарочные коды с внутриигровыми предметами.

Для участия необходимо приобрести товары на указанную сумму. При пополнении через BuffBuff также можно получить скидку 15% и дополнительный подарочный CDK-код, который можно активировать непосредственно в игре Genshin Impact или на официальном сайте HoYoverse. Среди наград можно получить 60 Камней Истока за покупку на любую сумму, Священное масло, Благословение полой луны и т. д.

Помимо стандартных наборов Кристаллов Сотворения, BuffBuff предлагает специальные комплекты для игроков, заинтересованных в получении Мити. Их содержимое рассчитано на определённое количество молитв с учётом системы гаранта, однако фактическая необходимость в пополнении зависит от уже накопленных попыток и текущего прогресса аккаунта.

Пополнение через BuffBuff выполняется по игровому UID и выбранному серверу, без передачи пароля от аккаунта. Сервис поддерживает оплату в рублях, включая российские банковские карты и Систему быстрых платежей. Также пользователям доступны отслеживание заказов и обращение в поддержку.

В каталоге представлены товары и для других популярных игр, включая PUBG Mobile, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero, Delta Force и Arena Breakout: Infinite. В частности, 12 ноября PUBG Mobile получит обновление 4.7 с зимними событиями и новыми игровыми возможностями.