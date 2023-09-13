Чемпионы мира по фигурному катанию показали трогательное выступление в честь одного из новых боссов в Genshin Impact ©

Популярная игра Genshin Impact в конце этого года получила масштабное обновление, которое принесло в игре целый регион для исследования — Фонтейн. Расширение запомнилось игрокам не только благодаря красивым локациям и сюжету, но и уникальным парным боссом "Суйтой Ледяного Ветра". Чтобы подчеркнуть необычный стиль этого противника в игре, разработчики из HoYoverse пригласили настоящих чемпионов мира по фигурному катанию.

Спортсмены первой величины Суй Вэньцзин и Хань Цунь показали трогательное выступление на льду, которое вы можете увидеть выше. Их танец был вдохновлен необычным дизайном и манерой поведения "Суйты Ледяного Ветра". Сражение с боссом в Genshin Impact также происходит на ледяной арене, поэтому босс активно использует элементы из фигурного катания для боя с игроком.

Genshin Impact доступна для бесплатной игры на ПК, мобильных платформах и консолях PlayStation 5.