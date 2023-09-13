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Genshin Impact 28.09.2020
7.4 1 260 оценок

Чемпионы мира по фигурному катанию показали трогательное выступление в честь одного из новых боссов в Genshin Impact

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Gutsz
Новости

Популярная игра Genshin Impact в конце этого года получила масштабное обновление, которое принесло в игре целый регион для исследования — Фонтейн. Расширение запомнилось игрокам не только благодаря красивым локациям и сюжету, но и уникальным парным боссом "Суйтой Ледяного Ветра". Чтобы подчеркнуть необычный стиль этого противника в игре, разработчики из HoYoverse пригласили настоящих чемпионов мира по фигурному катанию.

Спортсмены первой величины Суй Вэньцзин и Хань Цунь показали трогательное выступление на льду, которое вы можете увидеть выше. Их танец был вдохновлен необычным дизайном и манерой поведения "Суйты Ледяного Ветра". Сражение с боссом в Genshin Impact также происходит на ледяной арене, поэтому босс активно использует элементы из фигурного катания для боя с игроком.

Genshin Impact доступна для бесплатной игры на ПК, мобильных платформах и консолях PlayStation 5.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Красиво.

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UnRus

Китайцы. Многое объясняет. А то уже было удивился что за фигуристы такие умственно отсталые

-3