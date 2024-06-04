Для Genshin Impact представлена новая Дендро героиня из Фонтейна

Этим летом популярную бесплатную игру Genshin Impact ждет еще много контента. Разработчики из студии miHoYo готовят массивное обновление под номером 5.0, однако до этого момента для игры выйдет несколько меньших апдейтов с рядом важных нововведений. Один из таких будущих патчей должен принести в игру очаровательную Эмилию, которую многие игроки ждали с момента появления Фонтейна.

Сегодня разработчики показали первый взгляд на финальный дизайн Эмилии. Он заметно отличается от того, что представляли себе игроки и планировали изначально разработчики. Вместе с официальным анонсом героини в сети завирусилась подборка концепт-артов с её разными дизайнами.

Как сообщается, Эмилия станет еще одним 5-звездочным персонажем. В бою она будет использовать катализатор или копье, оружие еще должны подтвердить разработчики. Официально известно, что она полагается на стихию Дендро, которая хорошо подходит для создания мощных реакций с другими элементами. Она умеет не только сражаться, но и отлично разбирается в запахах, поэтому считается лучшим парфюмером Фонтейна.

Её релиз ожидается уже после выхода патча 4.7, который будет запущен уже завтра на всех платформах.