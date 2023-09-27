Для Genshin Impact выпустили патч 4.1 с продолжением основного сюжета, новыми героями и локациями ©

Компания HoYoverse продолжает работать над расширением огромного внутриигрового мира в Genshin Impact. Совсем недавно в игре открылся отдельный регион для исследования — Фонтейн, а уже сегодня он расширяется новыми возможностями вместе с релизом обновления 4.1. Свежий патч добавляет новые локации, героев, цепочку заданий и многое другое.

В патче 4.1 продолжается основная история Genshin Impact, которая сейчас разворачивается вокруг местного Гидро архонта и судебного процесса с участием нескольких ключевых персонажей. Разработчики также добавили новые задания легенд и дополнительные квесты, которые можно обнаружить во время исследования открытого мира.

Еще одним важным нововведением стало расширение Фонтейна. Теперь игроки смогут исследовать Научно-исследовательский институт кинетической энергии Фонтейна и район Лиффи. Кроме того, в регион были добавлены новые места рыбалки и Лучистые кристаллы.

Обновление добавляет в игру новых играбельных персонажей: Гидро катализатора Нёвиллета и Крио катализатора Ризли. Кроме этого, в Genshin Impact новое снаряжение для героев и система ежедневных поручений: Опыт приключений. Вот как описывают новую механику разработчики:

Можно выполнять различные задания обучений и накапливать Очки обучения, которые впоследствии можно обменять на награды за поручения, не выполняя ежедневных поручений. Каждый день таким образом можно получать до 4 наград за поручения. Получив четыре награды (через Очки поручения или просто выполняя ежедневные поручения), вы не сможете получить больше наград. В этом случае отправляйтесь к Катерине, чтобы получить дополнительные награды за выполнение ежедневных поручений.

Задания обучения не влияют на ежедневные поручения. Вы можете продвигаться по заданиям, даже если достигли лимита получения наград.

Очки обучения действуют только в течение дня и обнуляются вместе с обновлением ежедневных поручений.

Патч 4.1 уже был установлен на основные сервера Genshin Impact для ПК и остальных платформ. За проведение технических работ во время обновления игры разработчики раздают компенсацию в размере ×300 Камней Истока.