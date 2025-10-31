DOOM воссоздали в Genshin Impact с помощью нового игрового режима

В Genshin Impact появился аналог легендарного шутера DOOM, созданный одним из игроков. Это стало возможным благодаря новому режиму Астральный предел, который добавили в игру с обновлением 6.1.

Астральный предел представляет собой платформу внутри Genshin Impact, позволяющую пользователям создавать собственные игры и делиться ими с другими. Этот режим, напоминающий по своей концепции Roblox, предоставляет инструментарий для разработки разнообразных мини-игр, от головоломок до экшенов.

Энтузиаст под ником Artistic_Wrongdoer92 воспользовался новыми возможностями и разработал уровень, который по игровому процессу и стилистике имитирует классический DOOM. Это не просто концептуальное видео, а полноценная карта, доступная для всех желающих.

Опробовать шутер внутри Genshin Impact могут игроки на европейском сервере. Для этого в режиме Астральный предел необходимо ввести ID уровня: 54859795391.