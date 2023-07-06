Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 155 оценок

Е Лань из Genshin Impact выпустят в виде раздеваемой фигурки с плеткой

Simple Jack
Новости

Dragon Studio представила неофициальную статуэтку Е Лань из Genshin Impact. Фигурка может держать в руке не только карты, свое фирменное оружие из игры, но плетку. А еще ее можно «раздеть», добавив туловище с нижним бельем, а также закрыть глаза повязкой и засунуть в рот кляп.

Стоимость фигурки — около $400 (более 36,5 тысячи по актуальному курсу ЦБ без НДС). Первые покупатели получат статуэтку ближе к концу 2023 года.

Источник  
10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Danny Lamb

Ну наконец-то! Качественный контент по Геншину

5
AT_Sagor

Вот почти же раскрыли тему на 100%, даже кляп добавили, ну что им мешало дойти до конца?

3
-zotik-

Ташусь от елань с тех пор как выбил ее)

2
6363

Ничего себе, ничего себе.

1
Lenyaants

Как то нелогично, если у неё плётка, то кляп не ей нужен

1