Эффектный трейлер Нёвиллета и анонсы новых героинь для Genshin Impact ©

Огромный каталог играбельных персонажей в Genshin Impact продолжает пополняться новыми героями. Компания HoYoverse опубликовала эффектный трейлер Нёвиллета, который станет следующим Гидро-персонажем в обновлении 4.1. Представленный ролик во всей красе демонстрирует способности героя и его аристократичный характер, который можно отследить даже во время битвы.

Трейлер с японской озвучкой:

Вместе с этим разработчики Genshin Impact анонсировали следующих играбельных персонажей. В свой отряд путешественники смогут добавить в скором времени очаровательную журналистку Шарлотту, владеющую стихией Крио. Компанию ей составит нынешний Гидро-Архонт и правительница Фонтейна — Фурина.

Нёвиллет станет доступен для игры уже вместе с релизом патча 4.1, выход которого состоится 27 сентября на ПК и других платформах. Фурина и Шарлотта разработчики обещают добавить уже в других обновлениях.