Элегантная Фурина в геймплейном трейлере Genshin Impact

Компания HoYoverse выпустила новый геймплейный трейлер, демонстрирующий пятизвездочного Гидро персонажа Фурину в действии. Всего пару дней назад был выпущен тизер, демонстрирующий причудливый характер Фурины, но новый тизер рассказывает о том, как она будет играться на самом деле.

Он довольно забавно представлен в виде сценического представления, в котором Фурина развлекает публику хореографическими танцами, что, вероятно, еще больше умиляет тех, кто уже планирует добавить ее в свой состав.

Выступление Фурины перемежается вставками с ее боями, и ее боевой стиль столь же элегантен и показушен, как и следовало ожидать. В зависимости от того, на каком уровне находится Фурина, она получает доступ к различным умениям: например, она может вызывать празднующих, которые помогают ей танцевать и наносить урон, или лекарей, которые поддерживают максимальный уровень здоровья союзников.

Фурина - один из двух новых персонажей, который будет добавлен в Genshin Impact в рамках завтрашнего события, а второй - отважная репортерша Шарлотта.

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