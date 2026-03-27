Фанатам Genshin Impact показали официальный арт с Паймон, у которой 6 пальцев

В рамках недавней специальной трансляции разработчики Genshin Impact представили новое официальное изображение. Пользователи социальных сетей быстро обратили внимание на необычную анатомическую деталь на картинке. У персонажа Паймон на 1 руке нарисовано 6 пальцев.
Данная ошибка вызвала активные обсуждения на платформе Reddit. Многие игроки начали обвинять разработчиков в использовании генеративных нейросетей для создания рекламных материалов. Известно, что искусственный интеллект часто допускает ошибки при генерации кистей рук и количества пальцев. Пользователи выразили недовольство тем, что крупная студия может использовать алгоритмы вместо работы реальных художников.
Однако опытные иллюстраторы и внимательные фанаты предложили иное объяснение. Они отметили, что это классическая человеческая ошибка, связанная с работой со слоями в графических редакторах. В более раннем сегменте того же видеоряда была показана другая версия картинки, где у Паймон было еще больше пальцев. Это подтверждает теорию о том, что художник нарисовал 2 разных положения кисти на отдельных слоях и забыл скрыть 1 слой перед сохранением итогового файла. Дополнительные пальцы являются результатом наложения 2 изображений друг на друга.
Остальные комментаторы отнеслись к ситуации с юмором. Они начали сравнивать Паймон с персонажами из мультсериала Гравити Фолз, где герой с 6 пальцами был автором таинственных дневников. Некоторые также вспомнили внутриигрового барда по имени Шестипалый Хосе, в шутку предполагая родственную связь между этими 2 персонажами. Игроки сошлись во мнении, что художникам просто нужно давать больше времени на отдых и проверку качества артов.
Тоже мне новость, вся игра сплошной слоп
Кто там защищал сгенерированные голоса от Михуё без разрешения актёров озвучки? Держите, хавайте, вам не привыкать.
Так и надо фанатам "этого". Их синдром утенка не отпускает из этого устаревшего куска в, например более новую и во всех аспектах лучшую вуву.
С другой стороны, Паймон тоже не человек, у нее не обязано быть именно 5 пальцев. Хотя, насколько я помню, вроде было в игре именно 5.
Ну использует и использует. Что теперь? Мне кажется фанатам самой игры абсолютно чхать должно быть. Ну кроме художников, которым обидно может быть, что их труд обесценивается. Другое дело, что сама игра крайне сомнительная ибо по сути это казиныч для детей.
А у меня тоже бывает такое, что случайно или лишний палец нарисую, или один не дорисую. Заказчики все понимают. Так во все времена бывало