Фанатам Genshin Impact показали официальный арт с Паймон, у которой 6 пальцев

В рамках недавней специальной трансляции разработчики Genshin Impact представили новое официальное изображение. Пользователи социальных сетей быстро обратили внимание на необычную анатомическую деталь на картинке. У персонажа Паймон на 1 руке нарисовано 6 пальцев.

Данная ошибка вызвала активные обсуждения на платформе Reddit. Многие игроки начали обвинять разработчиков в использовании генеративных нейросетей для создания рекламных материалов. Известно, что искусственный интеллект часто допускает ошибки при генерации кистей рук и количества пальцев. Пользователи выразили недовольство тем, что крупная студия может использовать алгоритмы вместо работы реальных художников.

Однако опытные иллюстраторы и внимательные фанаты предложили иное объяснение. Они отметили, что это классическая человеческая ошибка, связанная с работой со слоями в графических редакторах. В более раннем сегменте того же видеоряда была показана другая версия картинки, где у Паймон было еще больше пальцев. Это подтверждает теорию о том, что художник нарисовал 2 разных положения кисти на отдельных слоях и забыл скрыть 1 слой перед сохранением итогового файла. Дополнительные пальцы являются результатом наложения 2 изображений друг на друга.

Остальные комментаторы отнеслись к ситуации с юмором. Они начали сравнивать Паймон с персонажами из мультсериала Гравити Фолз, где герой с 6 пальцами был автором таинственных дневников. Некоторые также вспомнили внутриигрового барда по имени Шестипалый Хосе, в шутку предполагая родственную связь между этими 2 персонажами. Игроки сошлись во мнении, что художникам просто нужно давать больше времени на отдых и проверку качества артов.