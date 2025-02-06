Galaxy S25 Ultra на базе Snapdragon 8 Elite выдал всего 60 FPS в Genshin Impact, а iPhone 16 Pro Max показал 95 FPS

Samsung анонсировала свою долгожданную линейку Galaxy S25 в прошлом месяце, которая имеет более или менее тот же дизайн, но внутренности были значительно улучшены. Чистая вычислительная и графическая производительность намного превосходит линейку Galaxy S24 компании, и это будет иметь большое значение, если вы увлекаетесь мобильными играми. Был проведен новый сравнительный тест между Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max, и игровая производительность отражает, какое устройство лучше справляется с Genshin Impact и Wuthering Waves.

App Store и Play Store предлагают широкий выбор высококлассных игр, которые правильно используют чипы iPhone 16 Pro Max и Galaxy S25 Ultra. Новый сравнительный тест, проведенный Dame Tech, подчеркивает производительность Galaxy S25 Ultra по сравнению с iPhone 16 Pro Max в Genshin Impact и Wuthering Waves. Тест будет детализировать FPS обеих игр, а также троттлинг производительности и энергопотребление на флагманских смартфонах и то, как они сравниваются друг с другом.

Важным аспектом, который следует отметить в этот момент, является то, что iPhone стал самым производительным игровым устройством. Dame Tech упоминает, что, несмотря на эксклюзивные настройки высокого разрешения Galaxy S25 Ultra для игр, iPhone 16 Pro Max имеет лучшее разрешение в игре. Эксклюзивный чип Snapdragon 8 Elite имеет лучшую производительность на бумаге, и это отражается в общей производительности как Genshin Impact, так и Wuthering Waves.

Как можно увидеть в сравнительном видео, настройки игры были установлены на максимум, и Galaxy S25 Ultra поддерживает стабильные 59 FPS в Wuthering Waves с небольшими подъемами и падениями. Кроме того, игра идет плавно, без каких-либо задержек, что еще раз доказывает, что эксклюзивный чип Snapdragon для Galaxy S25 Ultra обеспечивает производительность на уровне новейшего iPhone 16 Pro Max, который набрал 59 FPS.

Стоит учитывать более высокое энергопотребление Galaxy S25 Ultra, которое составляет целых 7,2 Вт против 5,4 Вт у iPhone. Кроме того, iPhone 16 Pro Max воспроизводился при более высоком разрешении 1705 x 786 по сравнению с Galaxy. Более того, тест также показал, что iPhone 16 Pro Max поддерживал практически тот же уровень частоты кадров, работая при этом на 10 градусов холоднее, чем Galaxy S25 Ultra. Это ясно показывает, что чип A18 Pro справляется с высококлассной игрой довольно легко по сравнению с чипом Snapdragon 8 Elite.

С другой стороны, iPhone 16 Pro Max разбивает Galaxy S25 Ultra в Genshin Impact на самых высоких настройках, поддерживая 95 FPS в среднем и достигая 120 FPS в нескольких случаях при более высоком разрешении. Galaxy S25 Ultra, похоже, работает на стабильных 60 FPS, вероятно, из-за ограничения частоты кадров, введенного разработчиками игры. iPhone 16 Pro Max также был на несколько градусов холоднее.

Хотя iPhone 16 Pro Max показал себя лучше, Samsung наконец-то представила устройство, которое может конкурировать с iPhone. Кроме того, это, возможно, лучший игровой смартфон, когда дело касается конкуренции с Android.