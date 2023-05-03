Геймплей за Кавеха и Бай Чжу в новых трейлерах Genshin Impact ©

В Genshin Impact прошла уже половина патча 3.6, что ознаменует смену баннеров с персонажами и добавление новых героев в игре. Теперь игроки могут заполучить в свой отряд Дендро целителя Бай Чжу и архитектора с двуручным оружием — Кавеха. В честь релиза новые персонажей, разработчики опубликовали новые трейлеры с обзором их геймплейных возможностей, которые можно увидеть ниже в этой заметке.

Кавех — Дендро персонаж ближнего боя, который использует двуручное оружие и может самостоятельно восстанавливать здоровье. Его элементальный навык наносит Дендро урон по площади, взрывая Дендро ядра в области и восстанавливая себе здоровье. Взрыв стихий заряжает атаки Кавеха Дендро урон и увеличивает радиус поражения.

Бай Чжу — 5-звездочный Дендро герой поддержки, который может лечить союзников и накладывать щиты. Элементальный навык персонажа выпускает Летучего духа, который преследует врагов и наносит им Дендро урон, а также восстанавливает здоровье союзникам. Взрыв стихий — создает Бесшовный щит, блокирующий часть входящего урона.

Кавех и Бай Чжу уже доступны для использования в Genshin Impact , если были получены в соответствующем баннере персонажа.