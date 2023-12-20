Геймплейный трейлер Genshin Impact посвятили демонстрации способностей Навии

Сегодня HoYoverse выпустила крупное обновление 4.3 для Genshin Impact под названием "Розы и мушкеты", и в ней появился новый персонаж - Навия. Как стало известно, Навия - пятизвездочный Гео-персонаж, и она стала первым гео-персонажем, добавленным в Genshin Impact после Юн Джина в январе 2022 года.

Она - президент Спина-ди-Росула из Фонтейна и, как подобает высокопоставленной даме, сражается с помощью зонтика с пистолетом, вмонтированным в древко, по сути - оружейного зонтика.

На английском языке ее озвучивает Бренна Ларсен, а на японском - Аки Тойосаки. Вы можете знать ее как Лавензу, Каролину и Жюстин в серии Persona 5 и многие другие роли.

Genshin Impact это free-to-play игра, поэтому цена за вход в нее не взимается, но, как обычно в таких играх, бизнес-модель включает в себя множество микротранзакций для тех, кто заинтересован в том, чтобы принять участие и насладиться в полной мере.