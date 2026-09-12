Genshin Impact 7.1 поставит Снежную на грань войны и познакомят с Царицей - новый трейлер и свежие промокоды

HoYoverse представила обновление 7.1 для Genshin Impact под названием «Реквием загробного мира». Версия выйдет 23 сентября и станет одним из ключевых этапов истории Снежной: игроки наконец встретятся с Царицей, узнают больше о её многолетнем плане и окажутся в эпицентре противостояния с Повелительницей Смерти Роновой.

В новом задании Архонтов положение Снежной продолжит ухудшаться. Царица раскроет истинную цель сбора Сердец Бога, однако вмешательство Роновы поставит под угрозу дальнейшие планы региона. Дополнительную неопределённость создаст появление Повелительницы Жизни Рэйндоттир. Путешественникам предстоит сражаться вместе с жителями Снежной, а затем встретиться с Роновой уже в роли еженедельного босса. За прохождение нового задания Архонтов можно будет получить 620 Камней Истока.

Обновление добавит двух новых персонажей 5★ — Весну и Водяницу. Весна станет Анемо-персонажем с одноручным оружием и сможет превращать Крио Рассеивание в Звёздное рассеивание. Её боевые способности связаны с духами мечей и специальным ресурсом «Храбрость воина». В открытом мире героиня также сможет летать.

Водяница, примадонна Королевской труппы Снежнограда, будет Гидро-персонажем с Катализатором. Она способна лечить активного героя, снижать Гидро- и Крио-сопротивление противников и усиливать атаку команды. Её способности также взаимодействуют со Звёздным Анемо вихрем. В исследовании мира Водяница сможет передвигаться по суше в облике русалки.

В первой части молитв появятся Весна и Водяница, а во второй игроки смогут получить возвращающихся Скирк и Эскофье.

Значительная часть обновления будет посвящена Лунной охоте в Ли Юэ. Праздник вернётся впервые за пять лет и предложит три новые мини-игры, сюжетную историю и множество наград, включая новое 4★ одноручное оружие. Дополнительные сезонные активности пройдут в Снежной и Натлане.

Обновления затронут и Астральный предел: игроки получат новые элементы оформления, праздничные активности и бесплатный комплект. Редактор также расширят поддержкой скриптов игрового клиента и инструментами совместного редактирования.

Наконец, шестая годовщина Genshin Impact принесёт особенно щедрые награды. Игроки, завершившие последнее задание Архонтов, смогут бесплатно выбрать одного эксклюзивного персонажа 5★ на протяжении всей версии 7.1. Кроме того, всем будет доступен стандартный персонаж 5★ на выбор, 1600 Камней Истока, 10 Переплетающихся судеб и другие подарки.

Компания также выпустила временные промокоды.

Rekviem (100 камней истока, 10 волшебной руды усиления)

Vesna0923 (100 камней истока, 5 опыта героя)

PrimaDonna (100 камней истока, 50000 моры)

Genshin Impact версии 7.1 выйдет 23 сентября на PlayStation, Xbox, ПК, Android и iOS.