Genshin Impact 7.2 объединит семь народов Тейвата перед угрозой гибели цивилизации

HoYoverse раскрыла подробности версии 7.2 Genshin Impact под названием «Час погибели». Обновление выйдет 4 ноября и продолжит сюжет задания Архонтов: впервые представители всех семи народов Тейвата соберутся в Снежной, чтобы остановить катастрофу, угрожающую всему миру. Вместе с новой сюжетной главой игроков ждут неизведанные территории, два персонажа и дополнительные события.

Причиной кризиса станут пробуждающиеся по всему Тейвату Шипы наказания. Загадочные столпы света предвещают распространение феномена святой земли, последствия которого затрагивают разные страны. По призыву Царицы герои объединятся, чтобы сдержать бедствие. За прохождение задания Архонтов в установленный срок можно получить 560 Камней Истока и материалы возвышения нового персонажа.

Главным местом исследования станет восточная часть Снежной. Игроки смогут добраться по железной дороге до Новокитежграда — подземного города, связанного с добычей Кресниковых кристаллов. За пределами поселения находится Крылатый пик, а также Старый Китежград, основанный Белым царём. В новой области предстоит разобраться с последствиями феномена святой земли и загрязнением кристаллов. Для исследования и сражений появятся новые механики и снаряжение, включая два вида элементных дробовиков.

В обновлении дебютируют два Электро-персонажа. Пятизвёздочный Митя использует Катализатор и специализируется на реакции Звёздный проводник: он может накапливать особую энергию, атаковать противников вне поля боя или расходовать запас на усиленные заряженные атаки. Кроме того, его устройство поможет обнаруживать скрытые проходы в некоторых районах Снежной. Четырёхзвёздочный Валерий с одноручным мечом способен создавать щиты и усиливать Электро урон, особенно в отрядах, построенных вокруг той же реакции.

В первой половине молитв появятся Митя и Валерий, а также вернётся Фурина. Во второй ожидаются повторные молитвы Цзы Бай и Линнеи. Игроков также ждут временное событие с заданиями по спасению солдат и передаче разведданных, фотосъёмка в Снежной и добыча руды в Натлане. За участие можно получить Камни Истока, материалы развития и выбрать одного из предложенных четырёхзвёздочных персонажей.

Наконец, в Астральном пределе появится зал в тематике маскарада, бесплатный косметический комплект и новые возможности редактирования уровней. Версия 7.2 выйдет 4 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК, Android и iOS.