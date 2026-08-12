Genshin Impact добралась до Снежной: новое обновление выводит историю Тейвата на холодный север

HoYoverse выпустила для Genshin Impact обновление «Безжалостный мороз», которое открывает игрокам седьмую страну Тейвата — Снежную. Вместе с новой областью в игре появился Снежноград, где передовые технологии соседствуют с военной мощью, а также очередная глава масштабного путешествия Первопроходца.

В рамках обновления игрокам предстоит отправиться на крайний север и столкнуться с последствиями разрушительной снежной бури и энергетического кризиса. Новое задание Архонтов раскрывает противостояние между местными фракциями и позволяет лучше понять устройство Снежной. Для исследования территории и решения головоломок также появился специальный инструмент Око Грай.

Главным событием обновления стало появление новых персонажей. В первой части текущей Молитвы события игрокам доступны Одетта и Алёша.

Одетта — пятизвёздочная Крио-персонаж, вооружённая одноручным мечом. Она является знаменитой балериной Снежной и одновременно состоит в Фатуи под руководством Синьоры. В бою героиня способна наносить урон, не находясь непосредственно на поле сражения.

Компанию ей составляет четырёхзвёздочный Электро-персонаж Алёша. Охотник использует древковое оружие и сражается вместе со своим верным псом Тугариным.

Таким образом, «Безжалостный мороз» становится одним из наиболее заметных этапов развития Genshin Impact: игра наконец переносит игроков в Снежную, о которой поклонники слышали на протяжении многих лет, одновременно продолжая основную сюжетную линию и расширяя список доступных героев.