Genshin Impact и "Самокат" запустят коллаборацию "Доставка из Снежной" 18 ноября

Сервис доставки «Самокат» и игра Genshin Impact снова объединятся для совместной акции. Новая коллаборация получила название «Доставка из Снежной» и стартует 18 ноября 2026 года.

На этот раз главными лицами события станут персонажи из первого патча региона Снежная — охотник Алёша и балерина Одетта. В рамках акции покупатели смогут получить тематический мерч с героями, промокоды на внутриигровые ресурсы (включая камни истока) и другие бонусы за заказы через сервис доставки.

Ожидается, что в продаже появится лимитированная линейка продуктов с персонажами на упаковках. Судя по прошлому опыту сотрудничества, ассортимент может включать напитки, мармелад, шоколадные бомбочки, чипсы и другие снеки.

Уже известно, что в линейку мерча войдут брелоки с Одеттой и Алёшей, а также акриловые фигурки этих персонажей. В прошлом году участникам акции также доставались значки, румбоксы и футболки.

Точные города проведения и дата завершения акции пока не объявлены. Ожидается, что ближе к старту разработчики раскроют подробности и правила участия. Не исключено, что на выходных организуют офлайн-ивент с косплеерами.