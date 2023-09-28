Genshin Impact исполнилось 3 года - авторы раздают внутриигровые подарки

Genshin Impact отметил свой третий день рождения: игра от студии miHoYo была выпущена 28 сентября 2020 года. В честь этой годовщины разработчики представили специальное видеописьмо, которое напомнило об успехах и достижениях игроков.
Помимо видеоролика, студия HoYoverse подготовила более материальные награды для игроков, чтобы отметить годовщину игры. В честь этого события игроки смогут получить праздничные письма внутри игры, каждое из которых содержит следующие подарки:
- 1600 единиц Камней Истока.
- 4 единицы Слабой смолы.
- Малыш Осьминожка.
- Портативный аэродинамический прибор для генерации желатиновых пузырей.
Кроме того, в данный момент проходит событие, предлагающее награды за ежедневный вход в Genshin Impact.
Фанаты как всегда будут недовольны и скажут, мало?
Так ведь реально мало. Обычно в такие дни, суют жирные эвенты с какими-то рофл механиками.
Но не в этой игре
На самом деле да, маловато, но неплохо. 20 круток иногда творят чудеса.
Рофл механики это Инструменты.
Дают 4 подарка: 2 из них юзлесс, остальные ни на что не поалияют, ведь жадная гача и убогий дроп артефактов требуют куда больше ресов))
Как в этот графоманский ад люди 20+ до сих пор играют? Надежда на светлое будущее игры умерла с выходом инадзумы, а дальше все хуже и хуже ....
Нам не понять этих людей.
Инадзуму еле закрыл. Сумеру наполовину только, задушила капец, как геймплеем так и душным текстом.
Уф, если вот это вот для вас "графоманское", то некоторые другие "произведения" - особенно японского игропрома - вам в принципе лучше избегать, потому что мозги из ушей потекут.
Мне почти тридцатник и я с удовольствием читаю ВООБЩЕ ВСЁ, что пишется в Геншине. Более того, львиную долю удовольствия приносит именно общение с NPC в городах и т.д., так как из буквально двух-трёх фраз иногда можно узнать очень многое о лоре или просто услышать какую-то личную историю данного конкретного персонажа.
Если вы на полном серьёзе не смогли проникнуться историей того же Джафара и Джехт (и её дальнейшей линейки) в Сумеру или Кати и её брата и в целом группы Фатуи в Разломе - то я даже и не знаю что вам ещё надо от сюжетов игр. Я играю во все ААА новинки и Геншин лично для меня лучшая игра текущего десятилетия как раз таки во многом потому что история в нём - как основная, так и второстепенные линии - просто феноминальные и разрабы с каждым годом реально не перестают удивлять. Хотя каждому, конечно, своё.