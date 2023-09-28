Genshin Impact исполнилось 3 года - авторы раздают внутриигровые подарки ©

Genshin Impact отметил свой третий день рождения: игра от студии miHoYo была выпущена 28 сентября 2020 года. В честь этой годовщины разработчики представили специальное видеописьмо, которое напомнило об успехах и достижениях игроков.

Помимо видеоролика, студия HoYoverse подготовила более материальные награды для игроков, чтобы отметить годовщину игры. В честь этого события игроки смогут получить праздничные письма внутри игры, каждое из которых содержит следующие подарки:

1600 единиц Камней Истока.

4 единицы Слабой смолы.

Малыш Осьминожка.

Портативный аэродинамический прибор для генерации желатиновых пузырей.

Кроме того, в данный момент проходит событие, предлагающее награды за ежедневный вход в Genshin Impact.