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Genshin Impact 28.09.2020
7.4 1 275 оценок

Genshin Impact исполнилось 3 года - авторы раздают внутриигровые подарки

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butcher69
Новости

Genshin Impact отметил свой третий день рождения: игра от студии miHoYo была выпущена 28 сентября 2020 года. В честь этой годовщины разработчики представили специальное видеописьмо, которое напомнило об успехах и достижениях игроков.

Помимо видеоролика, студия HoYoverse подготовила более материальные награды для игроков, чтобы отметить годовщину игры. В честь этого события игроки смогут получить праздничные письма внутри игры, каждое из которых содержит следующие подарки:

  • 1600 единиц Камней Истока.
  • 4 единицы Слабой смолы.
  • Малыш Осьминожка.
  • Портативный аэродинамический прибор для генерации желатиновых пузырей.

Кроме того, в данный момент проходит событие, предлагающее награды за ежедневный вход в Genshin Impact.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
I love my computer

Фанаты как всегда будут недовольны и скажут, мало?

0
Эдик Писюкович

Так ведь реально мало. Обычно в такие дни, суют жирные эвенты с какими-то рофл механиками.
Но не в этой игре

2
JustA_NiceGuy

На самом деле да, маловато, но неплохо. 20 круток иногда творят чудеса.

-1
JustA_NiceGuy Эдик Писюкович

Рофл механики это Инструменты.

-1
Jarvis666

Дают 4 подарка: 2 из них юзлесс, остальные ни на что не поалияют, ведь жадная гача и убогий дроп артефактов требуют куда больше ресов))

-1
Lantis

Как в этот графоманский ад люди 20+ до сих пор играют? Надежда на светлое будущее игры умерла с выходом инадзумы, а дальше все хуже и хуже ....

-3
NarkoSky

Нам не понять этих людей.

-4
Gelyr

Инадзуму еле закрыл. Сумеру наполовину только, задушила капец, как геймплеем так и душным текстом.

-1
DEAD S.n.A.k.e.

Уф, если вот это вот для вас "графоманское", то некоторые другие "произведения" - особенно японского игропрома - вам в принципе лучше избегать, потому что мозги из ушей потекут.

Мне почти тридцатник и я с удовольствием читаю ВООБЩЕ ВСЁ, что пишется в Геншине. Более того, львиную долю удовольствия приносит именно общение с NPC в городах и т.д., так как из буквально двух-трёх фраз иногда можно узнать очень многое о лоре или просто услышать какую-то личную историю данного конкретного персонажа.

Если вы на полном серьёзе не смогли проникнуться историей того же Джафара и Джехт (и её дальнейшей линейки) в Сумеру или Кати и её брата и в целом группы Фатуи в Разломе - то я даже и не знаю что вам ещё надо от сюжетов игр. Я играю во все ААА новинки и Геншин лично для меня лучшая игра текущего десятилетия как раз таки во многом потому что история в нём - как основная, так и второстепенные линии - просто феноминальные и разрабы с каждым годом реально не перестают удивлять. Хотя каждому, конечно, своё.

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