Genshin Impact обновлена до версии 4.0: новый регион, персонажи и приключения уже ждут игроков

Популярная ролевая игра Genshin Impact получила очередное масштабное обновление с массой нового контента и нововведений. Разработчики из студии miHoYo добавили новый регион для исследования — целое королевство Фонтейн, которое является домом для Гидро Архонта. Вместе с расширением глобальной карты патч также добавляет новых героев, оружие и, наконец, продолжает основную сюжетную линию.
Фонтейн — это одно из главных королевств многообразного внутриигрового мира Genshin Impact. Согласно легенде, когда-то он был домом для всех Океанидов, особого вида противников, однако они были вынуждены покинуть свой родной дом. Теперь в Фонтейне живут люди в величественном городе, а вокруг них простираются водные просторы, полные жизни и забытых тайн. Игрокам предстоит узнать историю этого места и изучить его особенности. В версии 4.0 станут доступны следующие области Фонтейна: район Кур-де-Фонтейн, район Берилл и район Белло.
Кроме этого в Genshin Impact была добавлена новая механика, персонажи и многое другое. Среди главных особенностей патча:
- Новая механика Фонтейна — благословение Фонтейна
- Фонтан Люсин, где игроки могут обменивать печати Гидро и получать ценные предметы.
- Новые экспедиции для Фонтейна.
- Новые персонажи: Лини и Фремине
- Новые подземелья, снаряжение и истории
- • Полный список изменений в обновлении можно ознакомиться на сайте.
Перед тем, как отправиться исследовать Фонтейн, вам следует ознакомиться с нашими советами, которые помогут подготовиться к новым приключениям и испытаниям.
Обновление 4.0 для Genshin Impact уже доступно для ПК и всех остальных платформ.
К сожалению, после прохождения Сумеру на 100%, я больше никогда не захочу вернуться в эту игру. Слишком однообразно и скучно. Зайди, чтобы получить сундуки, с которых получишь примогемы, которые ты потратить на баннеры. Это было круто. И два года на это я потратил. Не жалею. Но после инадзумы эти бесконечные однообразные диалоги, скучные задания и так далее. Нет. Спасибо.
Согласен. Я даже Сумеру прошел не полностью, до пустыни добрался пару дней там побегал и надоело это душнилово.
А началось все с Инадзумы, хоть там было еще терпимо, но уже душновато. По настоящему интересно было лишь в Мондштадте и Ли Юэ. квесты более интересно сделаны.
А игровой процесс, поначалу может и заинтересовал, но потом однообразное открытие сундуков с мусором на каждом шагу, тоже надоедает и удовольствия не приносит.
Еще и баннеров нужных персонажей ждать приходилось по полгода-год.
Так что я дропнул эту игру
Я начал играть в геншин за месяца три до сумеру, эх вот это было адище, я жил в этой игре. Весь считай контент на тот момен делал. Когда сумеру вышла там раз в два месяца новый регион который за пару дней закрывается. Вчера перед сном араран собирал 3й раз так как хоть по видосу делал когото пропускал. Но зато теперь все что есть в игре у меня собрано лол. Не горжусь этим, но на пол дела не люблю ничего бросать)
Потому что разработчики ограничили сами себя. 4 вида оружия, нет никаких штук для упрощения исследования мира. Даже толком новых механик нет за несколько лет игры.
На сумеру я перегорел, недели две пытался открыть первую локу, как дошёл вышел, и удалил.
Конкурент в виде tof'a в этом плане куда веселее
Ну, имхо, хотя бы лучше Инадзумы, я в итоге после того, как собрал Е Лень С6, ее лук вкачал и закрыл разлом, вообще забил, сюжет реально скучный, плюс надоело сливать время (кто бы, что не писал, но просто собирать награды и проходить ежедневные события мало), вкачивая персонажей до 90 и ловить доли бонусов в шмотках, на Эолу мне так ничего супер и не выпало, вечно статы средние. С ивентами тоже косяк, да там нет прям супер сюжета, но часть квестов раскрывает персонажей, могли бы сделать возможность пройти любой ивент без уникальной получения награды, чисто ради информации, тем более, что игроки давно просят такую возможность
Ну, удачи дошедшим. :)
Опять работать)
Буду максимально откладывать это дело. Меня вдруг осенило, сколько времени уже было потрачено, теперь сижу в режиме ожидания. Уже 14к камней накопил и 16 лямов моры) И 60 ранг совсем не далеко... осталось половину с 59 накопить)
1.5 лвл до 60. У меня мало гемов, на кли потратил, да еще и на ее шикарный костюм задонатил. Буду копить на гидро архонта)
О снова фанатиков заставляют фармить за "12" примогеммов. Какая же помойка
Так это парень в чулках? Ох мать...
Он же фокусник, ему можно.