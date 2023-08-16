Genshin Impact обновлена до версии 4.0: новый регион, персонажи и приключения уже ждут игроков ©

Популярная ролевая игра Genshin Impact получила очередное масштабное обновление с массой нового контента и нововведений. Разработчики из студии miHoYo добавили новый регион для исследования — целое королевство Фонтейн, которое является домом для Гидро Архонта. Вместе с расширением глобальной карты патч также добавляет новых героев, оружие и, наконец, продолжает основную сюжетную линию.

Фонтейн — это одно из главных королевств многообразного внутриигрового мира Genshin Impact. Согласно легенде, когда-то он был домом для всех Океанидов, особого вида противников, однако они были вынуждены покинуть свой родной дом. Теперь в Фонтейне живут люди в величественном городе, а вокруг них простираются водные просторы, полные жизни и забытых тайн. Игрокам предстоит узнать историю этого места и изучить его особенности. В версии 4.0 станут доступны следующие области Фонтейна: район Кур-де-Фонтейн, район Берилл и район Белло.

Кроме этого в Genshin Impact была добавлена новая механика, персонажи и многое другое. Среди главных особенностей патча:

Новая механика Фонтейна — благословение Фонтейна

Фонтан Люсин, где игроки могут обменивать печати Гидро и получать ценные предметы.

Новые экспедиции для Фонтейна.

Новые персонажи: Лини и Фремине

Новые подземелья, снаряжение и истории

• Полный список изменений в обновлении можно ознакомиться на сайте.

Перед тем, как отправиться исследовать Фонтейн, вам следует ознакомиться с нашими советами, которые помогут подготовиться к новым приключениям и испытаниям.

Обновление 4.0 для Genshin Impact уже доступно для ПК и всех остальных платформ.