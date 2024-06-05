Genshin Impact обновлена до версии 4.7 с новыми героями, заданиями и оружием

Китайская студия miHoYo выпустила очередное обновление для своей популярной гача-игры Genshin Impact, которое принесет новый контент и возможности. В обновлении 4.7 будут изменены активные баннеры персонажей и снаряжения, а также добавлены новые события и задания для прохождения. Из других важных нововведений апдейта игрокам стоит отметить переработанную систему Бездны, которая позволит собрать больше ценных наград, и новый игровой режим — Театр Воображариума.

Согласно официальному описанию патча 4.7 для Genshin Impact, в игру будет добавлено долгожданное продолжение основной истории. Спустя много времени игроки смогут вновь встретиться с близнецом главного героя, а также увидеть Дайнслейфа. Кроме этого, будут введены истории, посвященные новым играбельным персонажам.

К ростеру героев в Genshin Impact добавятся сразу три персонажа: электро-фехтовальщица Клоринда, электро-лучник Сетос и гидро-лучница Сиджвин. Вместе с ними будет добавлено новое снаряжение. Несмотря на то, что патч принесет сразу трех лучников, разработчики решили добавить всего два стрелковых оружия. Также появится дополнительное одноручное оружие — "Отпущение грехов".

Что касается Бездны, теперь она будет обновляться раз в месяц, и за её полное прохождение можно будет заработать 800 Камней Истока. Вместе с этим обновление включает в игру новый игровой режим под названием "Театр Воображариума". Там игрокам, в зависимости от выбранной сложности, необходимо составить отряды из нескольких персонажей и пройти ряд боевых испытаний.

Обновление 4.7 для Genshin Impact уже доступно на ПК, консолях и мобильных платформах. Вместе с выходом патча игроки могут забрать компенсацию за техническое обслуживание серверов в размере Камни Истока ×300.