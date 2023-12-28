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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 386 оценок

Genshin Impact перестала работать на некоторых PC

Simple Jack
Новости

Студия miHoYo заявила, что актуальная версия Genshin Impact больше не будет работать на старых конфигурациях PC, которые не соответствуют минимальным требованиям игры. В основном это компьютеры с процессорами, не поддерживающими набор инструкций SSE4.1 (они включают в себя улучшенные целочисленные операции). Узнать, поддерживает ли ваш чип SSE4.1, можно с помощью программ CPU-Z или Speccy.

Создатели Genshin Impact добавили, что проблемы со сбоями и вылетами могут возникнуть даже на тех PC, которые соответствуют минимальным системным требованиям. В таком случае представители miHoYo посоветовали сменить платформу или обновить устройство.

Разработчики добавили, что в последующих обновлениях они постараются оптимизировать Genshin Impact, чтобы игра вновь запускалась на старых системах.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lucrise

если процессор не тянет эти инструкции (а это 12+лет), то и сама игра там явно работала раньше с горем пополам в кинематографичных 20фпс.

3
Беркут Слеер
Студия miHoYo заявила, что актуальная версия Genshin Impact больше не будет работать на старых конфигурациях PC, которые не соответствуют минимальным требованиям игры.

Ожидаемо. Раз даже Тодд сказал -- смените пк, то для столь яркой и красочной игры -- сам бог велел.

3
Victor Dukoff

Грубо говоря, окирпичили старичков с 775-ого и АМ2. Что-то разрабы в последнее время не щадят любителей ретро, типа той же принудительной обновы CSGO до CS2.

0
РикоЧико

Я поражен сколько людей на древних процах сидит. Деньги на донаты и косплеи у них находятся.
А вложить небольшую сумму в железо для любимой игры уже нет. Лучше по всему интернету сидеть ныть.
Разработчики тоже молодцы. Постоянно собирать фидбек по игре и объявлять кучу новостей. При этом не уведомить нормально заранее что игра на мамонтах не будет работать.

0
DezmondAin Grimm

Как же я...

...

...

...

...

...а вообще абсолютно пофиг.

Зашёл чисто для рофла. Просто появилось настроение написать какую-нибудь фигню.

-3
TheLokich

Все просто вы донатили? Нет?! Тогда

-4
Hog2012

Всё просто, спустя 10+ лет пора бы обновить ПК.

6