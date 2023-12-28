Genshin Impact перестала работать на некоторых PC

Студия miHoYo заявила, что актуальная версия Genshin Impact больше не будет работать на старых конфигурациях PC, которые не соответствуют минимальным требованиям игры. В основном это компьютеры с процессорами, не поддерживающими набор инструкций SSE4.1 (они включают в себя улучшенные целочисленные операции). Узнать, поддерживает ли ваш чип SSE4.1, можно с помощью программ CPU-Z или Speccy.

Создатели Genshin Impact добавили, что проблемы со сбоями и вылетами могут возникнуть даже на тех PC, которые соответствуют минимальным системным требованиям. В таком случае представители miHoYo посоветовали сменить платформу или обновить устройство.

Разработчики добавили, что в последующих обновлениях они постараются оптимизировать Genshin Impact, чтобы игра вновь запускалась на старых системах.