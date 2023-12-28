Genshin Impact перестала работать на некоторых PC

Студия miHoYo заявила, что актуальная версия Genshin Impact больше не будет работать на старых конфигурациях PC, которые не соответствуют минимальным требованиям игры. В основном это компьютеры с процессорами, не поддерживающими набор инструкций SSE4.1 (они включают в себя улучшенные целочисленные операции). Узнать, поддерживает ли ваш чип SSE4.1, можно с помощью программ CPU-Z или Speccy.
Создатели Genshin Impact добавили, что проблемы со сбоями и вылетами могут возникнуть даже на тех PC, которые соответствуют минимальным системным требованиям. В таком случае представители miHoYo посоветовали сменить платформу или обновить устройство.
Разработчики добавили, что в последующих обновлениях они постараются оптимизировать Genshin Impact, чтобы игра вновь запускалась на старых системах.
если процессор не тянет эти инструкции (а это 12+лет), то и сама игра там явно работала раньше с горем пополам в кинематографичных 20фпс.
Ожидаемо. Раз даже Тодд сказал -- смените пк, то для столь яркой и красочной игры -- сам бог велел.
Грубо говоря, окирпичили старичков с 775-ого и АМ2. Что-то разрабы в последнее время не щадят любителей ретро, типа той же принудительной обновы CSGO до CS2.
Я поражен сколько людей на древних процах сидит. Деньги на донаты и косплеи у них находятся.
А вложить небольшую сумму в железо для любимой игры уже нет. Лучше по всему интернету сидеть ныть.
Разработчики тоже молодцы. Постоянно собирать фидбек по игре и объявлять кучу новостей. При этом не уведомить нормально заранее что игра на мамонтах не будет работать.
Как же я...
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...а вообще абсолютно пофиг.
Зашёл чисто для рофла. Просто появилось настроение написать какую-нибудь фигню.
Все просто вы донатили? Нет?! Тогда
Всё просто, спустя 10+ лет пора бы обновить ПК.