Genshin Impact показала двойную жизнь Одетты - прима-балерины и агента Фатуи

Разработчики Genshin Impact представили новый трейлер Одетты Спессивы, в котором раскрыли историю персонажа необычным способом. Вместо традиционного диалога её прошлое и двойная жизнь показаны через балет, сочетающий изящные движения на сцене с мрачной атмосферой службы Фатуи.

Одетта — прима-балерина труппы Королевского театра и одновременно агент Фатуи из Снежной. В опубликованном ролике практически нет слов: история героини раскрывается через хореографию и визуальные образы. Постановка отсылает к «Лебединому озеру» Петра Чайковского, подчёркивая контраст между хрупкой красотой балета и суровой реальностью, которая скрывается за сценическим образом Одетты.

Сам трейлер строится вокруг противопоставления двух сторон её жизни. На сцене героиня выглядит воплощением грации и совершенства, тогда как за пределами театра ей приходится выполнять совсем другую роль. Именно этот контраст становится центральной темой ролика и позволяет показать характер Одетты без продолжительных сюжетных объяснений.

С точки зрения игрового процесса Одетта Спессива — лимитированный пятизвёздочный персонаж Крио, вооружённый одноручным мечом. Героиня способна наносить урон, не находясь непосредственно на поле боя, поэтому её можно использовать в качестве персонажа поддержки из «кармана».

Кроме того, Одетта взаимодействует со Звёздными реакциями и способна усиливать их урон для всего отряда. Это делает её потенциально полезным элементом команд, построенных вокруг соответствующих реакций.

Таким образом, новый трейлер делает акцент не столько на боевых возможностях Одетты, сколько на её образе и противоречивой судьбе. Для прима-балерины сцена становится местом, где она демонстрирует безупречную красоту, тогда как за кулисами начинается совершенно другая жизнь.