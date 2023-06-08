Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 120 оценок

Genshin Impact показала в мае самый низкий доход с момента запуска игры

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butcher69
Новости

Genshin Impact, за авторством HoYoverse, зафиксировала в мае самый низкий доход с момента запуска игры в 2020 году.

Согласно данным AppMagic, глобальный доход Genshin Impact в мае составил 53 миллиона долларов США, что, безусловно, является значительной суммой по сравнению с другими гача-играми. Май даже побил второй самый низкий показатель дохода за все время существования игры, который был зафиксирован в июне 2021 года.

Это падение доходов может быть связано с различными аспектами, от плохих продаж дебютного баннера Бай Чжу, который принес доход в размере 1,9 миллиона долларов США только на китайском рынке iOS. В перспективе предыдущий баннер Нахиды и Нилоу заработал более 8 миллионов долларов США, по данным Sportskeeda.

Другая очевидная причина - успешный запуск Honkai Star Rail, последней гача-игры HoYoverse, вышедшей 26 апреля 2023 года, которая за первый месяц собрала 129 миллионов долларов США. А также текущий баннер Цзин Юань, который сломал систему пополнения счета Honkai Star Rail.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
kekeskrekes

к выходу блю протокола надеюсь схлопнется

0
Лобо

Думаю просто герой вышел неудачным

0
FURRRAX

Потому-что генш скатился в симулятор скипа огромного количества тупых диалогов.

Ощущается, что разрабы разрываются между проектами, что и сказывается сейчас на качестве генша.

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