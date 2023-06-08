Genshin Impact показала в мае самый низкий доход с момента запуска игры ©

Genshin Impact, за авторством HoYoverse, зафиксировала в мае самый низкий доход с момента запуска игры в 2020 году.

Согласно данным AppMagic, глобальный доход Genshin Impact в мае составил 53 миллиона долларов США, что, безусловно, является значительной суммой по сравнению с другими гача-играми. Май даже побил второй самый низкий показатель дохода за все время существования игры, который был зафиксирован в июне 2021 года.

Это падение доходов может быть связано с различными аспектами, от плохих продаж дебютного баннера Бай Чжу, который принес доход в размере 1,9 миллиона долларов США только на китайском рынке iOS. В перспективе предыдущий баннер Нахиды и Нилоу заработал более 8 миллионов долларов США, по данным Sportskeeda.

Другая очевидная причина - успешный запуск Honkai Star Rail, последней гача-игры HoYoverse, вышедшей 26 апреля 2023 года, которая за первый месяц собрала 129 миллионов долларов США. А также текущий баннер Цзин Юань, который сломал систему пополнения счета Honkai Star Rail.