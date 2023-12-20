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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 354 оценки

Genshin Impact получила крупное обновление

Simple Jack
Новости

Пользователи также получили компенсацию за технические работы

В Genshin Impact вышло крупное обновление 4.3 «Розы и мушкеты». Вместе с апдейтом пользователи могут получить из временного баннера пятизвездочного Гео-персонажа Навию, а также четырехзвездочного Пиро-персонажа Шеврез, двуручное оружие Вердикт (5 звезд) и двуручный магический супермеч высшего владыки (4 звезды).

Авторы добавили в игру новые артефакты, Подземелье Благословения «Город гроз», квестовые линейки и фестиваль «Фонтиналия» в Фонтейне. Помимо этого, в игре началось событие-коллаборация с известным китайским музеем Саньсиндуй.

Подробнее об обновлении можно узнать в официальном сообществе Genhsin Impact «ВКонтакте».

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