Genshin Impact получила крупное обновление

Пользователи также получили компенсацию за технические работы

В Genshin Impact вышло крупное обновление 4.3 «Розы и мушкеты». Вместе с апдейтом пользователи могут получить из временного баннера пятизвездочного Гео-персонажа Навию, а также четырехзвездочного Пиро-персонажа Шеврез, двуручное оружие Вердикт (5 звезд) и двуручный магический супермеч высшего владыки (4 звезды).

Авторы добавили в игру новые артефакты, Подземелье Благословения «Город гроз», квестовые линейки и фестиваль «Фонтиналия» в Фонтейне. Помимо этого, в игре началось событие-коллаборация с известным китайским музеем Саньсиндуй.

Подробнее об обновлении можно узнать в официальном сообществе Genhsin Impact «ВКонтакте».