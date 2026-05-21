Genshin Impact снова на пути к Nintendo Switch - утечка намекает на версию для Switch 2 спустя годы ожидания

Genshin Impact от студии miHoYo снова оказалась в центре обсуждений — на этот раз из-за возможного выхода на Nintendo Switch 2. Информация появилась не в официальных заявлениях, а через датамайнинг: внутри новых версий игры нашли упоминания системы входа через аккаунт Nintendo.

Сам факт выглядит довольно символично. Напомним, изначально Genshin Impact анонсировали и для первой Nintendo Switch ещё в 2020 году, но версия так и не вышла. Тогда это объясняли техническими ограничениями консоли — и это звучало вполне правдоподобно, учитывая масштаб игры и её постоянные обновления.

Теперь ситуация меняется: в коде версии 6.5.50 обнаружили элементы, связанные уже с новой консолью Nintendo. И это логично — Switch 2 заметно мощнее предшественницы и уже позиционируется как устройство, способное тянуть крупные мультиплатформенные проекты. В теории это делает порт Genshin куда более реалистичным, чем пять лет назад.

Важно, что пока речь идёт только об утечке. Официального подтверждения нет, и сама miHoYo ситуацию не комментировала. Поэтому воспринимать новость стоит осторожно — такие находки в коде нередко указывают на тесты или заготовки, которые могут так и не дойти до релиза.

Но даже с этим скепсисом идея выглядит вполне ожидаемо. Genshin Impact давно стал проектом уровня AAA, несмотря на бесплатную модель, и логично, что разработчики продолжают расширять платформенную доступность. Особенно с учётом того, что студия параллельно развивает другие крупные проекты, включая Zenless Zone Zero и новый амбициозный проект с открытым миром под названием Varsapura.

Если порт всё-таки подтвердится, это будет скорее не сенсация, а запоздалое выполнение старого обещания. И в этом есть определённая ирония: игра, которая должна была появиться на Switch ещё на старте, может добраться до Nintendo только через новое поколение консоли.

Пока же история выглядит как типичный случай для индустрии: утечка создаёт ожидания, а реальный анонс либо подтверждает их, либо тихо обрывает.