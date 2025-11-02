Genshin Impact вернулась на вершину рейтинга мобильных гача-игр - $54 млн в октябре

Genshin Impact стала лидером рейтинга мобильных гача-игр по доходам в октябре 2025 года, заработав более $54 млн. По данным аналитического портала SensorTower, игра сместила с первого места Love and Deepspace с результатом в $50 млн — симулятор свиданий, который удерживал позицию лидера несколько месяцев подряд.

Топ-10 гача-игр по доходам в октябре 2025 года:

Genshin Impact — $54 725 000; Love and Deepspace — $50 050 000; Pokémon TCG Pocket — $43 000 000; Naruto Mobile — $27 500 000; SD Gundam G Generation ETERNAL — $27 000 000; Fate/Grand Order — $25 780 000; Arknights — $23 950 000; Honkai: Star Rail — $22 450 000; Monster Strike — $19 800 000; Uma Musume: Pretty Derby — $16 650 000.

Genshin Impact была выпущена китайской студией HoYoverse в сентябре 2020 года и стала одним из самых успешных проектов в жанре гача. Мировой рынок мобильных игр в 2024 году достиг $92 миллиардов, на который приходится почти половина всего игрового рынка. Жанры RPG и Strategy традиционно являются одними из самых прибыльных по версии SensorTower.