Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 2 017 оценок

Genshin Impact вернулась на вершину рейтинга мобильных гача-игр - $54 млн в октябре

Solstice Solstice

Genshin Impact стала лидером рейтинга мобильных гача-игр по доходам в октябре 2025 года, заработав более $54 млн. По данным аналитического портала SensorTower, игра сместила с первого места Love and Deepspace с результатом в $50 млн — симулятор свиданий, который удерживал позицию лидера несколько месяцев подряд.

Топ-10 гача-игр по доходам в октябре 2025 года:

  1. Genshin Impact — $54 725 000;
  2. Love and Deepspace — $50 050 000;
  3. Pokémon TCG Pocket — $43 000 000;
  4. Naruto Mobile — $27 500 000;
  5. SD Gundam G Generation ETERNAL — $27 000 000;
  6. Fate/Grand Order — $25 780 000;
  7. Arknights — $23 950 000;
  8. Honkai: Star Rail — $22 450 000;
  9. Monster Strike — $19 800 000;
  10. Uma Musume: Pretty Derby — $16 650 000.

Genshin Impact была выпущена китайской студией HoYoverse в сентябре 2020 года и стала одним из самых успешных проектов в жанре гача. Мировой рынок мобильных игр в 2024 году достиг $92 миллиардов, на который приходится почти половина всего игрового рынка. Жанры RPG и Strategy традиционно являются одними из самых прибыльных по версии SensorTower.

ant 36436

А кого не спроси скажут что играют бесплатно, там не обязательно донатить.

3
Ziyter7

Большая часть дохода держится на так называемых китах, которые вбухивают триллиард деняг. Это как со средним доходом.

ant 36436 Ziyter7

Странно доход с расходом сравнивать.

Это к тому что тысячи топ донатеров не переплюнут миллионы, которые "на полшишечки", "так пару раз крутану".

FlyRazer

Я вообще не выкупил прикол с геншином, по сути одиночная игра где игроков доят с помощью лудоманской механики призыва персонажей. Обычному рядовому игроку оно нахрена в это донатить?
Я честно пытался поиграть в геншин, но чем он цепляет так и не понял. Сюжет какой то гипердетский, без твистов и глубины. ИИ мобов обычный незамысловатый. В целом геймплей сам по себе простейший, а вся сложность упирается в разницу циферок между игроком и монстрами. Почему в это играют и почему это приносит столько денег с*КА?