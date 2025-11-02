Genshin Impact вернулась на вершину рейтинга мобильных гача-игр - $54 млн в октябре

Genshin Impact стала лидером рейтинга мобильных гача-игр по доходам в октябре 2025 года, заработав более $54 млн. По данным аналитического портала SensorTower, игра сместила с первого места Love and Deepspace с результатом в $50 млн — симулятор свиданий, который удерживал позицию лидера несколько месяцев подряд.
Топ-10 гача-игр по доходам в октябре 2025 года:
- Genshin Impact — $54 725 000;
- Love and Deepspace — $50 050 000;
- Pokémon TCG Pocket — $43 000 000;
- Naruto Mobile — $27 500 000;
- SD Gundam G Generation ETERNAL — $27 000 000;
- Fate/Grand Order — $25 780 000;
- Arknights — $23 950 000;
- Honkai: Star Rail — $22 450 000;
- Monster Strike — $19 800 000;
- Uma Musume: Pretty Derby — $16 650 000.
Genshin Impact была выпущена китайской студией HoYoverse в сентябре 2020 года и стала одним из самых успешных проектов в жанре гача. Мировой рынок мобильных игр в 2024 году достиг $92 миллиардов, на который приходится почти половина всего игрового рынка. Жанры RPG и Strategy традиционно являются одними из самых прибыльных по версии SensorTower.
А кого не спроси скажут что играют бесплатно, там не обязательно донатить.
Большая часть дохода держится на так называемых китах, которые вбухивают триллиард деняг. Это как со средним доходом.
Странно доход с расходом сравнивать.
Это к тому что тысячи топ донатеров не переплюнут миллионы, которые "на полшишечки", "так пару раз крутану".
Я вообще не выкупил прикол с геншином, по сути одиночная игра где игроков доят с помощью лудоманской механики призыва персонажей. Обычному рядовому игроку оно нахрена в это донатить?
Я честно пытался поиграть в геншин, но чем он цепляет так и не понял. Сюжет какой то гипердетский, без твистов и глубины. ИИ мобов обычный незамысловатый. В целом геймплей сам по себе простейший, а вся сложность упирается в разницу циферок между игроком и монстрами. Почему в это играют и почему это приносит столько денег с*КА?