Genshin Impact выиграл в номинации PlayStation Partner Awards 2023 Grand Award

Компания-разработчик игры Genshin Impact, miHoYo, удостоилась награды PlayStation Partner Awards 2023 в категории "Grand Award". Это значимое достижение свидетельствует о выдающихся успехах разработчиков на платформе PlayStation.

В честь этого miHoYo решила организовать специальное мероприятие. Со 2 по 5 декабря все путешественники ранга 7 и выше будут ежедневно получать по 200 Камней Истока. Таким образом, за 4 дня можно накопить 800 бесценных камней. Они пригодятся для прокачки персонажей и улучшения снаряжения.

Камни будут автоматически отправляться на игровую почту ровно в полночь по серверному времени. Чтобы не упустить награды, обязательно забирайте их до окончания версии 4.2 – это около месяца. Письма с камнями действуют 30 дней с момента отправки.