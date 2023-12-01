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Genshin Impact 28.09.2020
7.4 1 332 оценки

Genshin Impact выиграл в номинации PlayStation Partner Awards 2023 Grand Award

RedDay13
Новости

Компания-разработчик игры Genshin Impact, miHoYo, удостоилась награды PlayStation Partner Awards 2023 в категории "Grand Award". Это значимое достижение свидетельствует о выдающихся успехах разработчиков на платформе PlayStation.

В честь этого miHoYo решила организовать специальное мероприятие. Со 2 по 5 декабря все путешественники ранга 7 и выше будут ежедневно получать по 200 Камней Истока. Таким образом, за 4 дня можно накопить 800 бесценных камней. Они пригодятся для прокачки персонажей и улучшения снаряжения.

Камни будут автоматически отправляться на игровую почту ровно в полночь по серверному времени. Чтобы не упустить награды, обязательно забирайте их до окончания версии 4.2 – это около месяца. Письма с камнями действуют 30 дней с момента отправки.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lorenzo Lamas

моя любимая игра,Эола моя девочка на конец то она у меня !!!

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