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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 587 оценок

Герои Натлана в трейлере нового региона Genshin Impact

butcher69
Новости

Разработчики Genshin Impact представили «Воспламеняющий трейлер», который демонстрирует новый регион Натлан и его обитателей. В ролике были показаны три новых персонажа из Натлана, а также другие герои.

В трейлере появляются Муалани, Качина, Кинич, Ситлали, Шилонен, Иансан, Часка, Оророн и Мавуика. Кроме того, трейлер знакомит игроков с драконьим величеством Кухул Ахавом. Хотя большинство новых персонажей, скорее всего, станут играбельными, на Кухул Ахава вряд ли стоит рассчитывать.

Обновление 5.0, которое добавит Натлан в Genshin Impact, планируется выпустить в конце августа.

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