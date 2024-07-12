Герои Натлана в трейлере нового региона Genshin Impact

Разработчики Genshin Impact представили «Воспламеняющий трейлер», который демонстрирует новый регион Натлан и его обитателей. В ролике были показаны три новых персонажа из Натлана, а также другие герои.

В трейлере появляются Муалани, Качина, Кинич, Ситлали, Шилонен, Иансан, Часка, Оророн и Мавуика. Кроме того, трейлер знакомит игроков с драконьим величеством Кухул Ахавом. Хотя большинство новых персонажей, скорее всего, станут играбельными, на Кухул Ахава вряд ли стоит рассчитывать.

Обновление 5.0, которое добавит Натлан в Genshin Impact, планируется выпустить в конце августа.