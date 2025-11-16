HoYoverse будет банить за макросы в Genshin Impact. Игроки в ответ требуют добавить кнопку пропуска диалогов

Компания HoYoverse объявила о намерении усилить борьбу с несанкционированными сторонними инструментами в Genshin Impact. В официальном обращении к сообществу разработчики сообщили, что в ближайшее время будут введены более строгие меры для поддержания честной игровой среды.
В заявлении говорится, что команда проекта замечает использование некоторыми игроками таких инструментов, как макросы мыши и скрипты автоматизации, которые, по мнению компании, нарушают честность игрового процесса. В связи с этим будут введены новые меры безопасности. В зависимости от нарушения, они могут включать как приостановку действия учётной записи, так и удаление незаконно полученных наград.
Разработчики также призвали всех игроков поддерживать дружелюбную атмосферу и сообщать о подозрительном поведении через внутриигровую функцию жалобы. Представители HoYoverse подчеркнули, что здоровая игровая среда зависит от усилий каждого путешественника, и пообещали продолжать совершенствовать систему обнаружения нарушений.
Новость вызвала активное обсуждение среди игроков, где центральной темой стало многолетнее отсутствие в игре функции пропуска диалогов. Многие пользователи считают, что использование автокликеров является прямым следствием нежелания разработчиков добавлять востребованную возможность, которая уже реализована в других проектах компании. По их мнению, введение такой кнопки решило бы проблему для значительной части аудитории.
Кроме того, часть игроков выразила обеспокоенность из-за слишком общих формулировок в анонсе. Пользователи опасаются, что под санкции могут попасть владельцы игровых мышей, использующие стандартное программное обеспечение с функцией создания макросов. В дискуссиях также звучат призывы сосредоточить усилия на борьбе с читерами, которые напрямую вредят другим игрокам в совместном режиме, а не с теми, кто пытается автоматизировать проматывание сюжета.
В это китайское гуано играть вообще не надо
Зажравшиеся разрабы будут банить макросюзеров а макросюзеры будут уходить на пиратки такие как yuuki ps и им подобные, расположенные вне зоны досягаемости разрабов и тем самым повышая их популярность и известность. Разрабы могли бы бить в корень выявив причину использования макросов и легализовав их как это сделано в WoW, но увы и ах[*саркастический смех*]
Вроде китайцы вроде должны быть мудрыми, но похоже именно эта контора мудростью не особо наделена, а их методы борьбы ну прям чисто американская практика где конечный потребитель считается чем-то вроде примата а приматы не должны указывать "папкам"
Там новую создают, я в прошлом году прикладывал руку в плане помощи. Одна репа схлопнется и к вечеру появляется новая, или даже две новые. Контора борется с силой которую очень трудно удерживать и чем агрессивнее поведение конторы по отношению к игрокам тем труднее будет эту силу(движ по созданию пираток) сдерживать. Далеко не ходи примеры под носом в лице DеRьMа, пираток wow, вроде даже где-то начала светиться пиратка танков
Блочить за макросы в гаче это новый уровень гениальности от хойо ,такой же как выпускать то что не просили типа атсрального пердела ,и закрысить такую маленькую функцию как скип диалогов которую игроки с релиза просят ,но видимо они любят смотреть как люди страдают и блочат за любое удобство для себя ,а понять причину использования макросов похоже для них непостижимо
А если я не хочу расхерачивать себе ЛКМ закликиванием и хочу его спокойно держать для автоатаки? Быстрее бить я от этого не стану, автоприцел атак и так встроен, значит и точнее не стану. Какая проблема? Такой мыши, как у меня, больше нету...не выпускают уже такие...надо беречь...
Да и какое, нафиг, преймущество в ГЕНШИНЕ? Она всегда была одиночкой, по большей части...