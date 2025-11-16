HoYoverse будет банить за макросы в Genshin Impact. Игроки в ответ требуют добавить кнопку пропуска диалогов

Компания HoYoverse объявила о намерении усилить борьбу с несанкционированными сторонними инструментами в Genshin Impact. В официальном обращении к сообществу разработчики сообщили, что в ближайшее время будут введены более строгие меры для поддержания честной игровой среды.

В заявлении говорится, что команда проекта замечает использование некоторыми игроками таких инструментов, как макросы мыши и скрипты автоматизации, которые, по мнению компании, нарушают честность игрового процесса. В связи с этим будут введены новые меры безопасности. В зависимости от нарушения, они могут включать как приостановку действия учётной записи, так и удаление незаконно полученных наград.

Разработчики также призвали всех игроков поддерживать дружелюбную атмосферу и сообщать о подозрительном поведении через внутриигровую функцию жалобы. Представители HoYoverse подчеркнули, что здоровая игровая среда зависит от усилий каждого путешественника, и пообещали продолжать совершенствовать систему обнаружения нарушений.



Новость вызвала активное обсуждение среди игроков, где центральной темой стало многолетнее отсутствие в игре функции пропуска диалогов. Многие пользователи считают, что использование автокликеров является прямым следствием нежелания разработчиков добавлять востребованную возможность, которая уже реализована в других проектах компании. По их мнению, введение такой кнопки решило бы проблему для значительной части аудитории.

Кроме того, часть игроков выразила обеспокоенность из-за слишком общих формулировок в анонсе. Пользователи опасаются, что под санкции могут попасть владельцы игровых мышей, использующие стандартное программное обеспечение с функцией создания макросов. В дискуссиях также звучат призывы сосредоточить усилия на борьбе с читерами, которые напрямую вредят другим игрокам в совместном режиме, а не с теми, кто пытается автоматизировать проматывание сюжета.