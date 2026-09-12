HoYoverse отсудила 112 000 долларов у фирмы, занимающейся ИИ, за кражу голосов 63 персонажей Genshin Impact

Каждый день очередной разработчик генеративного ИИ обнаруживает, что попытка выдать украденное за собственную разработку фундаментально противоречит многим законам об авторском праве. Для самих разработчиков ИИ это печально, однако в данном случае это отличная новость для компании HoYoverse — создателя игры Genshin Impact, которая только что выиграла судебный процесс в Шанхае и получила компенсацию в размере около 112 000 долларов.

Как сообщает издание Automaton, неназванный шанхайский «поставщик ИИ-услуг» обязан выплатить 750 000 юаней за незаконное воспроизведение голосов 63 персонажей Genshin Impact. Суд установил, что компания продавала наборы голосов с характеристиками, «практически идентичными» голосам героев этой гача-игры, а для рекламы своих продуктов, нарушающих авторские права, использовала модифицированные изображения этих аниме-персонажей.

В итоге Народный суд шанхайского района Пудун постановил, что ИИ-компания нарушила права HoYoverse не только на внутриигровой контент, но и на дизайн персонажей. Суд квалифицировал эти действия как недобросовестную конкуренцию, отметив, что наборы голосов, по-видимому, предназначались для гораздо более интимного общения, чем обычная игра в Genshin: слегка измененные версии персонажей выступали в роли разговорчивых виртуальных собеседников.

Так или иначе, в этот раз HoYoverse одержала победу над недобросовестным разработчиком ИИ. Впрочем, присужденная компенсация в 112 000 долларов оказалась значительно меньше той суммы, на которую рассчитывала компания. Создатели Honkai: Star Rail и других хитов в стиле аниме изначально требовали от ответчика 5 миллионов юаней (около 745 000 долларов) и настаивали на немедленном судебном запрете незаконной деятельности.

Хотя итоговая сумма компенсации оказалась скромнее, Народный суд Шанхая всё же обязал ИИ-компанию немедленно прекратить действия, нарушающие авторские права.