HoYoverse подала в суд на оператора фанатской вики Genshin Impact из-за утечек

Компания Cognosphere, сингапурское подразделение HoYoverse, подала иск против оператора фанатской вики HomDGCat. Разработчик обвиняет Цзяньно «HomDGCat» Чжоу в незаконном распространении конфиденциальной информации и материалов, защищённых авторским правом, из Genshin Impact и Honkai: Star Rail.

Согласно документам, опубликованным Aftermath, речь идёт о публикации невышедшего контента — артов персонажей, текстов и диалогов. В иске утверждается, что ответчик вёл систематическую кампанию по добыче и распространению данных, включая получение доступа к бета-версиям через тестеров с нарушением соглашений о неразглашении, а также использование методов датамайнинга для обхода защиты.

Cognosphere заявляет, что подобные утечки подрывают интерес к официальным анонсам и раскрывают планы компании конкурентам. Несмотря на требования удалить материалы, вики продолжала работу. Теперь истец добивается закрытия ресурса, судебного запрета на аналогичную деятельность и компенсации убытков.

После появления иска на главной странице HomDGCat появилось сообщение о том, что в дальнейшем сайт будет публиковать только данные из актуальной версии игры. Остаётся неясным, устроит ли это разработчика.