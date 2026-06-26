HoYoverse представила героев Снежной: новый трейлер Genshin Impact впервые полноценно показал Царицу

HoYoverse опубликовала новый трейлер Genshin Impact под названием «Внезапная метель», посвящённый следующему крупному региону игры — Снежной. В ролике разработчики впервые представили основных персонажей будущей сюжетной главы и показали одну из самых ожидаемых героинь — Крио Архонта, более известную как Царица.

До выхода трейлера инсайдеры утверждали, что правительница Снежной появится лишь на несколько секунд и только со спины. Однако официальное видео опровергло эти предположения: игрокам дали возможность не только рассмотреть Царицу, но и впервые услышать её голос. Это стало главным сюрпризом ролика и одной из самых обсуждаемых деталей среди поклонников Genshin Impact.

Помимо Крио Архонта, трейлер знакомит зрителей с другими ключевыми персонажами Снежной, которым предстоит сыграть важную роль в следующем этапе истории Тейвата. Регион долгое время оставался одним из самых ожидаемых в игре, а его появление знаменует начало новой главы основного сюжета.

Выход Снежной состоится одновременно с релизом обновления 7.0, которое станет доступно 12 августа 2026 года. Судя по первому официальному взгляду на регион, HoYoverse готовит не только новых героев, но и масштабное продолжение истории, к которому сообщество готовилось на протяжении нескольких лет.

Genshin Impact вышла 28 сентября 2020 года и с тех пор получила несколько крупных регионов, постепенно раскрывая мир Тейвата. Снежная станет следующим важным этапом путешествия игроков и одним из самых масштабных обновлений в истории игры.