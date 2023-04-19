Genshin Impact 28.09.2020
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HoYoverse представила музыкальную тему босса из Genshin Impact в исполнении оркестра

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Gutsz
Новости

Компания HoYoverse славится своей подходом к детализированной проработке игрового мира Genshin Impact. Чего стоит атмосферный саундтрек к популярной игре, который был написан профессиональными музыкантами и подчеркивает культурный аспект совершенно разных стран. Разработчики Genshin Impact вновь предлагают оценить их труд через музыкальное видео, в котором принял участие целый филармонический оркестр.

Авторы игры опубликовали ролик, который посвящен музыкальному сопровождению региона Сумеру. В частности ролик демонстрирует исполнение эпической музыкальной темы босса из Genshin Impact. Для записи ролика был приглашен Токийский филармонический оркестр, хор и оперный тенор. Вместе они в точности воссоздатели музыку, играющую во время сражения с Сёки но Ками.

Genshin Impact доступна для бесплатной игры на ПК, консолях PlayStation и мобильных платформах. Недавно разработчики обновили проект до версии 3.6, а вместе с этим запустили новое событие с наградами.

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