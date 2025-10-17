HoYoverse представила тизер персонажа Нефер - загадочную рассказчицу из нового региона Genshin Impact

HoYoverse представила тизер нового персонажа Нефер для Genshin Impact. Героиня появится в грядущем обновлении «Луна II: Элегия угасшего лунного света», релиз которого состоится 22 октября.

Нефер — пятизвёздочный Дендро-персонаж из загадочного региона Нод-Край. Она сражается с помощью заряженных атак и способности «Лунная бутонизация», превращая красоту природы в смертоносную силу. По описанию разработчиков, Нефер — «Хозяйка Куратория тайн», обладающая редким даром наблюдательности:

«Она не только мастер рассказа, но и внимательный слушатель. Ведь чем больше историй ты слышишь, тем легче заметить ложь».

Выход персонажа станет частью второй главы «лунного» цикла обновлений. Напомним, что в сентябре Genshin Impact получила масштабное обновление 6.0 «Луна I. Песня полой луны», добавившее новый регион, героев и сюжетные события.

Нефер обещает стать одной из самых атмосферных героинь Дендро-направления и ключевой фигурой в истории Нод-Края.