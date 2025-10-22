HoYoverse призывает игроков Genshin Impact на PS4 переходить на PS5

Компания HoYoverse выпустила рекламный ролик, в котором вежливо предлагает игрокам Genshin Impact на PlayStation 4 перейти на консоль PlayStation 5. Этот шаг связан с грядущим прекращением поддержки игры на консоли прошлого поколения.

В видео разработчики объясняют, что игра расширилась за пределы технических возможностей PS4. Игрокам, желающим продолжить свои приключения, рекомендуется сделать это на более современном оборудовании. Подчеркивается, что хотя основа игры остается прежней, на PS5 значительно сокращено время загрузок, а визуальная составляющая в разрешении 4K выглядит лучше, чем когда-либо.

Одним из ключевых стимулов для перехода является новый режим Miliastra Wonderland, который не будет доступен в версии для PS4. Этот режим позволит игрокам получить доступ к сотням пользовательских творений, от многопользовательских мини-игр до сюжетных кампаний. Чтобы дополнительно поощрить переход, всем игрокам на PlayStation будет предоставлен код на получение 320 кристаллов Geode of Replication, одной из новых валют, вводимых в рамках этого режима.