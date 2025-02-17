HoYoverse выпустила первый тизер Варесы из Genshin Impact 5.5

Студия miHoYo начала тизерить Варесу, нового персонажа Genshin Impact из обновления 5.5. Игроки с ней уже знакомы благодаря утечкам из бета-версии патча.

Вареса будет персонажем с 5 звёздами редкости, у неё элемент электро и катализатор. С точки зрения лора Вареса – это представитель племени Удел Благодатных Земель, известного в Натлане силой и здоровьем своих членов.

В целом Вареса занимается фермерством, но в свободное время она охраняет торговые пути Удела Благодатных Земель, действуя решительно и сурово. А ещё суровая рогатая воительница очень любит поесть.

Обновление 5.5 для Genshin Impact выйдет в конце марта.