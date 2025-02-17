HoYoverse выпустила первый тизер Варесы из Genshin Impact 5.5

Студия miHoYo начала тизерить Варесу, нового персонажа Genshin Impact из обновления 5.5. Игроки с ней уже знакомы благодаря утечкам из бета-версии патча.
Вареса будет персонажем с 5 звёздами редкости, у неё элемент электро и катализатор. С точки зрения лора Вареса – это представитель племени Удел Благодатных Земель, известного в Натлане силой и здоровьем своих членов.
В целом Вареса занимается фермерством, но в свободное время она охраняет торговые пути Удела Благодатных Земель, действуя решительно и сурово. А ещё суровая рогатая воительница очень любит поесть.
Обновление 5.5 для Genshin Impact выйдет в конце марта.
Блин, вот какой же охренительный дизайн...
А на релизе с огромной вергоятностью выяснится, что пользы с неё - гулькин нос. Уже который баннер подряд я скипаю Натланцев, только Мавуику с её оружием выбил, ну и Качина есть, которую просто так давали. Всё! 40+ тысяч примогемов пылятся и, видимо, ждут прихода в игру Снежной. Не удивлюсь если именно там разрабов прорвёт так, что каждый персонаж будет "must have", один другого краше и сильнее.
Потому что натланцам нужно минимум с2 а мавуике с ситлали ещё и сигна обязательна.
Но зато команда шилонен/ситлали/мавуика просто разрывает на уровне того же невилета
Чет не в стал у меня на коровку. Скип перс, лмао(без негатива)