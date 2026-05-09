Игроки Genshin Impact массово занижают рейтинг игры из-за отсутствия улучшений и сокращения наград

Поклонники популярной игры Genshin Impact начали массовую кампанию по снижению ее рейтинга в цифровых магазинах. Пользователи выражают глубокое разочарование текущим состоянием проекта и политикой разработчиков из компании HoYoverse. Недовольство аудитории копилось долгое время, но последние обновления стали решающим фактором для начала активных действий со стороны сообщества.

Основной причиной возмущения стала острая нехватка внутриигровой валюты. В новом патче разработчики представили 3 новых персонажей, однако бесплатные игроки могут заработать за весь период лишь 64 крутки. Геймеры отмечают заметное сокращение контента для исследования карты и уменьшение наград за главное событие. Дополнительно фанаты критикуют решение создателей убрать бесплатные виды крафтового оружия, заменив их на косметические облики для экипировки. Многие жалуются на агрессивный эндгейм и плохой баланс, из-за которого старые и любимые герои становятся абсолютно неактуальными.

Отдельная волна критики направлена на побочный режим Милиастра. Теперь именно там выдают часть камней истока, что вынуждает пользователей тратить время на этот контент исключительно ради наград. Игроки продолжают просить об улучшениях качества жизни, включая добавление кнопки пропуска диалогов, о которой сообщество умоляет уже почти 6 лет. В социальных сетях пользователи активно сравнивают проект с другими играми жанра, такими как Honkai Star Rail, Zenless Zone Zero и Wuthering Waves. Игроки отмечают, что в других проектах разработчики легко выдают более 100 или даже 200 круток за короткие промежутки времени.

В комментариях звучат призывы не просто ставить игре 1 звезду, но и полностью отказаться от внутриигровых покупок. Геймеры считают, что студия обратит внимание на проблемы только при резком падении прибыли, которая регулярно превышает 10 млн долларов в месяц. При этом часть аудитории настроена крайне скептически. Ветераны проекта вспоминают протесты прошлых лет и сомневаются, что текущая акция приведет к глобальным изменениям без массового вмешательства китайских фанатов.