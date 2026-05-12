Игроки Genshin Impact обрушили рейтинг главного офиса HoYoverse в Google Maps

Сообщество популярной игры Genshin Impact нашло нестандартный способ выразить недовольство действиями разработчиков. После того как жалобы на форумах и в Discord не принесли результатов, недовольные геймеры начали массово занижать оценку физического офиса компании HoYoverse в сервисе Google Maps. В результате атаки рейтинг штаб-квартиры стремительно опустился до 2.6 звезды, а некоторые пользователи сообщают о падении показателя до 1.7 звезды.

Причиной протеста стали скудные внутриигровые награды за события и отношение студии к своей аудитории. Игроки считают, что в других проектах компании, таких как Zenless Zone Zero и Honkai Star Rail, разработчики проявляют к пользователям гораздо больше внимания. Текущая ситуация напомнила многим события 2021 года, когда фанаты Genshin Impact в знак протеста занижали рейтинги случайным приложениям.

В социальных сетях мнения разделились. 1 часть аудитории называет происходящее ревью-бомбингом и считает это 1 из возможных способов привлечь внимание руководства. Другие пользователи относятся к акции со скепсисом. По их мнению, компания с доходом более 1 млрд долларов обратит внимание на проблему только в случае реальных финансовых потерь.

Многие комментаторы отмечают, что вместо снижения оценок в картах игрокам следовало бы удалить игру на 2 или 3 недели, либо полностью отказаться от покупок. Однако, как пишут сами геймеры, большинство недовольных не готовы бросить проект даже на 3 дня из-за зависимости и вложенных средств. Кроме того, звучат мнения, что до тех пор, пока к забастовке не присоединятся китайские игроки, приносящие основную часть прибыли, акции не изменят ситуацию. Разработчики развивают игру уже 6 лет, и пока доходы остаются стабильными, отзывы в Google Maps вряд ли окажут влияние на их политику даже спустя 10 лет.