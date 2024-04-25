Игроки Genshin Impact рады смене озвучки Паймон в последнем обновлении

С выходом обновления 4.6 для Genshin Impact внимание игроков привлекли как новые баннеры, так и новые области для исследования. Но есть и те, кто заметил небольшие изменения в Паймон: теперь "консерва" говорит более глубоким голосом в английской озвучке. В обсуждении находки на Reddit многие пользователи рады, что теперь наш компаньон не "мерзко пищит", а говорит более приятным голосом.

Есть и те, кто вспомнил, что после релиза игры Паймон также говорила глубоким голосом, который позже превратился в писклявый. Возможно, теперь летающий компаньон будет раздражать меньшее количество игроков, ведь сейчас распространено мнение, что Паймон создана для того, чтобы чаще действовать на нервы, а не помогать в продвижении по сюжету.