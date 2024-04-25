Игроки Genshin Impact рады смене озвучки Паймон в последнем обновлении

С выходом обновления 4.6 для Genshin Impact внимание игроков привлекли как новые баннеры, так и новые области для исследования. Но есть и те, кто заметил небольшие изменения в Паймон: теперь "консерва" говорит более глубоким голосом в английской озвучке. В обсуждении находки на Reddit многие пользователи рады, что теперь наш компаньон не "мерзко пищит", а говорит более приятным голосом.
Есть и те, кто вспомнил, что после релиза игры Паймон также говорила глубоким голосом, который позже превратился в писклявый. Возможно, теперь летающий компаньон будет раздражать меньшее количество игроков, ведь сейчас распространено мнение, что Паймон создана для того, чтобы чаще действовать на нервы, а не помогать в продвижении по сюжету.
Во времена ввода рыбалки я впервые начал звук в геншине отключать потому что Паймон за 1 рыбаку(а нужно было 2000) она говорила 3 фразы и можно было кукухой поехать от этой пискли.
Кровь из ушей была от её ультразвука
Пффф..
Мне нравилось.
Ох уж эта божественная озвучка паймон