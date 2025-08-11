Игроки в Genshin Impact на Linux сообщают о блокировках учетных записей

В сети начали появляться сообщения от игроков в Genshin Impact, которые столкнулись с блокировками своих учетных записей при запуске игры на операционных системах семейства Linux. Ситуация активно обсуждается в тематических сообществах, однако официальных комментариев от разработчиков из HoYoverse пока не поступало.

Источником информации стали многочисленные отчеты в Discord сообществе лаунчера Anime Game Launcher, где пользователи делятся свидетельствами и пытаются выяснить причины происходящего. Согласно этим данным, баны получают игроки, использующие различные инструменты для запуска игры, включая Wine и его модификации вроде Proton. Сроки блокировок варьируются от нескольких дней до нескольких десятков лет, причем большинство жалоб на данный момент поступает от пользователей с европейских серверов.

Стоит отметить, что Genshin Impact официально не поддерживает Linux, и запуск игры на этой платформе всегда считался серой зоной. Предполагается, что недавнее обновление античита могло начать воспринимать методы запуска через слои совместимости как нарушение правил. Некоторые пользователи связывают ужесточение мер с борьбой против читеров, которая могла непреднамеренно затронуть и тех, кто просто играет на неофициально поддерживаемой ОС.

Сообщество рекомендует игрокам временно воздержаться от входа в Genshin Impact через Linux или SteamOS на Steam Deck, чтобы избежать потенциального риска для своих аккаунтов. До прояснения ситуации безопаснее использовать официально поддерживаемые платформы, такие как Windows, PlayStation или мобильные устройства. На данный момент нет информации о том, затрагивает ли эта проблема другие игры HoYoverse, например, Zenless Zone Zero.