Лаума в центре внимания нового анимационного ролика Genshin Impact

HoYoverse выпустила новый анимационный ролик Genshin Impact под названием «Истина, сплетённая в лунном свете», где ключевую роль играет свежий персонаж — Лаума. В ролике также появляются и другие герои, а сама сцена сопровождается философскими строками: «Под фальшивым небом рождаются ложные воссоединения, но первый шаг к истине — раскрыть иллюзию…»

Лаума — пятизвёздочный Дендро-персонаж, дебютировавший вместе с глобальным обновлением 6.0 «Луна I. Песня полой луны: Вступление — Танец вьюги в сизой чаще», которое вышло на прошлой неделе. Помимо нового героя, патч добавил игрокам целый регион Нод-Край, дополнительные сюжетные задания и ряд других механик.

Катсцена не только расширяет лор игры, но и подчёркивает центральную тему обновления — поиск истины сквозь иллюзии и преграды. HoYoverse традиционно использует подобные ролики для усиления эмоциональной вовлечённости, а фанаты уже активно обсуждают, как образ Лаумы вплетён в общую историю Teyvat.