Легенда из Нод-Края: Лаума стала звездой нового трейлера Genshin Impact

HoYoverse представила нового героя для Genshin Impact — очаровательную Лауму, показав её в свежем трейлере. Персонаж пополнит ростер в обновлении 6.0 как пятизвёздочный Дендро-юнит и станет ярким представителем региона Нод-Край.

По лору игры Лаума входит в таинственную организацию «Отпрыски Морозной Луны», связанных с культом одной из трёх легендарных лун Тейвата — Морозной Луной. Эти богини, известные как «Три Сестры», погибли во время Великого Катаклизма, но до сих пор почитаются некоторыми жителями региона. Для современного Нод-Края «Отпрыски» выглядят почти чужаками, ведь их традиции слишком древние и связаны с поклонением давно утраченному божеству. Лаума же считается живым воплощением этих богинь, посланницей, несущей связь с божественным.

Её дизайн подчеркивает духовный статус: изящный наряд и венец создают образ «Девы Рощи», гармонирующей с природой и символизирующей избранность.

По предварительным данным, Лаума появится в первой фазе обновления 6.0, которое выйдет 10 сентября 2025 года. Анонс усилил ажиотаж вокруг Нод-Края, ведь каждый новый герой раскрывает глубину этого загадочного региона.

Genshin Impact уже доступна на ПК, PlayStation и мобильных устройствах.