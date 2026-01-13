Лунная тайна Фатуи: Коломбина из Genshin Impact получила атмосферный музыкальный трейлер

HoYoverse представила новый музыкальный трейлер Genshin Impact, посвящённый Коломбине — одной из самых загадочных фигур вселенной игры. Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале и сразу привлёк внимание фанатов своей меланхоличной атмосферой и поэтичной подачей.

Трейлер сопровождается образами замёрзших лесов и снежных дворцов, а также лирическим текстом, раскрывающим внутренний мир героини. Коломбина показана как персонаж, бегущий от прошлого, но всё ещё связанный с собственной судьбой, мечтающий найти место, которое сможет назвать домом. Музыкальная композиция подчёркивает её отстранённость и скрытую силу.

Коломбина, также известная под кодовым именем Субретка, ранее занимала третье место среди Предвестников Фатуи — статус, который ставит её по уровню могущества в один ряд с архонтами. В Genshin Impact она анонсирована как лимитированный пятизвёздочный персонаж стихии Гидро под именем Коломбина Гипоселениа.

По лору игры героиня является лунной богиней Куутар, также известной как Дева Луны, почитаемой Детьми Морозной Луны. Новый трейлер не раскрывает деталей геймплея, но заметно расширяет мифологию персонажа, усиливая интерес сообщества к её будущему появлению в игре.