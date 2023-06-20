Масштабная утечка Genshin Impact раскрывает новых персонажей из Фонтейна и подводный мир ©

Несмотря на все попытки разработчиков из HoYoverse пресечь ранее утечки подробностей обновлений для Genshin Impact, пользователи продолжают ими охотно делится. Кажется, на этот раз произошел крупнейший слив в истории популярной игры. В публичный доступ было опубликовано больше 1 ГБ данных, которые раскрывают главные нововведение летнего апдейта под номером 4.0, которое принесет в игру королевство Гидро Архонта — Фонтейн.

Внушительным архивом поделился один из авторитетных авторов утечек. В одном файле он представил почти 300 изображение с детальными концепт-артами новых играбельных персонажей из Фонтейна. Как сообщается всего этот новый регион принесет в игру 17 героев. Не исключено, что их в итоге будет 18, если Арлекино станет играбельным Предвестником Фатуи в ходе обновлений контента Фонтейна.

Вместе с иллюстрациями, в сеть также просочилась небольшая демонстрация нового региона. Судя по всему, Фонтейн позволит игрокам погружаться в океан и детально исследовать морские просторы.

Остальные слухи указывают на более мрачную главу для Genshin Impact в Фонтейне, поскольку история, по-видимому, будет касаться тем неравенства в богатстве, изменения климата и огненного восстания в нации в стиле стимпанк, которая поклоняется богине справедливости Фокалорс.