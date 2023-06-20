Genshin Impact 28.09.2020
7.3 1 138 оценок

Масштабная утечка Genshin Impact раскрывает новых персонажей из Фонтейна и подводный мир

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Gutsz
Новости

Несмотря на все попытки разработчиков из HoYoverse пресечь ранее утечки подробностей обновлений для Genshin Impact, пользователи продолжают ими охотно делится. Кажется, на этот раз произошел крупнейший слив в истории популярной игры. В публичный доступ было опубликовано больше 1 ГБ данных, которые раскрывают главные нововведение летнего апдейта под номером 4.0, которое принесет в игру королевство Гидро Архонта — Фонтейн.

Внушительным архивом поделился один из авторитетных авторов утечек. В одном файле он представил почти 300 изображение с детальными концепт-артами новых играбельных персонажей из Фонтейна. Как сообщается всего этот новый регион принесет в игру 17 героев. Не исключено, что их в итоге будет 18, если Арлекино станет играбельным Предвестником Фатуи в ходе обновлений контента Фонтейна.

+ ещё 12 картинок

Вместе с иллюстрациями, в сеть также просочилась небольшая демонстрация нового региона. Судя по всему, Фонтейн позволит игрокам погружаться в океан и детально исследовать морские просторы.

Остальные слухи указывают на более мрачную главу для Genshin Impact в Фонтейне, поскольку история, по-видимому, будет касаться тем неравенства в богатстве, изменения климата и огненного восстания в нации в стиле стимпанк, которая поклоняется богине справедливости Фокалорс.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
nemezzzz

Статья ни о чем
Половина персов и так была известна, другая половина - наброски и концепты, которые могут еще несколько раз изменить
А "слив" плавающего Итера вообще был на стриме разработчиков

3
Kenn1y

Если правда, то почти ничего годного в плане персонажей, наверное хорошо тем, кто копит, можно четко определиться на кого слить.

2
Makar_AS8

Я точно буду копить на Фокалорс и ее сигну

0
JustA_NiceGuy
Вместе с иллюстрациями, в сеть также просочилась небольшая демонстрация нового региона.

Балбес, это фрагмент с оф. стрима! Никакой это не слив!

2
Кей Овальд

Подводные уровни это круто.

0