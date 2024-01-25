MiHoYo представила трейлер нового героя в Genshin Impact - Сянь Юнь

Студия miHoYo представила трейлер нового персонажа в Genshin Impact — Сянь Юнь. Ролик был опубликован на YouTube-канале разработчиков игры.
В отношениях с другими важна взаимность, и Адепты не исключение. Если у вас не найдется подарка, чтобы отблагодарить Сянь Юнь за любезность, то почему бы не уделить время для беседы с ней?
Сянь Юнь — герой поддержки. Персонаж способен исцелять товарищей по команде и усиливать их урон от атак. Элементальный навык Сянь Юнь — несколько прыжков, после которых атаки героини в падении наносят анемо-урон по площади. Исходящий взрыв восстанавливает активных членов отряда, увеличивает высоту прыжка и дает дополнительный урон к атакам в падении.
Очередной материал для rule34 ещë и с большими бубами))
Трейлеры даже ленятся нормально делать. Могли бы просто пнг'шки накидать.
Три с фигом года игре, но все равно ж находятся люди с подобными высказываниями. Это тизер. Трейлер будет как обычно за один день до выхода персонажа, то есть во вторник, в 7 утра по Москве
Соболезную покупателю, лучше бы на психиатра потратил, он ему явно нужен
У меня так с доткой было,реально от этого жизнь сильно улучшилась.А вот с геншином хз,надо быть реально отбитым,чтобы там много денег и времени тратить,основная масса только сюжет и ивенты проходит.