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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 433 оценки

MiHoYo представила трейлер нового героя в Genshin Impact - Сянь Юнь

Simple Jack
Новости

Студия miHoYo представила трейлер нового персонажа в Genshin ImpactСянь Юнь. Ролик был опубликован на YouTube-канале разработчиков игры.

В отношениях с другими важна взаимность, и Адепты не исключение. Если у вас не найдется подарка, чтобы отблагодарить Сянь Юнь за любезность, то почему бы не уделить время для беседы с ней?

Сянь Юнь — герой поддержки. Персонаж способен исцелять товарищей по команде и усиливать их урон от атак. Элементальный навык Сянь Юнь — несколько прыжков, после которых атаки героини в падении наносят анемо-урон по площади. Исходящий взрыв восстанавливает активных членов отряда, увеличивает высоту прыжка и дает дополнительный урон к атакам в падении.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Jarvis666

Очередной материал для rule34 ещë и с большими бубами))

0
PunksPlay

Трейлеры даже ленятся нормально делать. Могли бы просто пнг'шки накидать.

-2
NatanieLzZ

Три с фигом года игре, но все равно ж находятся люди с подобными высказываниями. Это тизер. Трейлер будет как обычно за один день до выхода персонажа, то есть во вторник, в 7 утра по Москве

0
WittyOrvilleton
-3
Гена Транквилизатор

Соболезную покупателю, лучше бы на психиатра потратил, он ему явно нужен

0
samosan

У меня так с доткой было,реально от этого жизнь сильно улучшилась.А вот с геншином хз,надо быть реально отбитым,чтобы там много денег и времени тратить,основная масса только сюжет и ивенты проходит.

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