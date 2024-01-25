MiHoYo представила трейлер нового героя в Genshin Impact - Сянь Юнь

Студия miHoYo представила трейлер нового персонажа в Genshin Impact — Сянь Юнь. Ролик был опубликован на YouTube-канале разработчиков игры.

В отношениях с другими важна взаимность, и Адепты не исключение. Если у вас не найдется подарка, чтобы отблагодарить Сянь Юнь за любезность, то почему бы не уделить время для беседы с ней?

Сянь Юнь — герой поддержки. Персонаж способен исцелять товарищей по команде и усиливать их урон от атак. Элементальный навык Сянь Юнь — несколько прыжков, после которых атаки героини в падении наносят анемо-урон по площади. Исходящий взрыв восстанавливает активных членов отряда, увеличивает высоту прыжка и дает дополнительный урон к атакам в падении.