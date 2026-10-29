Митя устроил маленький переполох - Genshin Impact получила новый трейлер персонажа

Разработчики Genshin Impact представили новый ролик из серии «Истории персонажей», посвящённый Мите. Видео под названием «Маленькая уловка» рассказывает о неожиданном приключении героя, который решил немного разнообразить жизнь своих друзей.

События разворачиваются утром после чудесного спасения Мити. Вместо того чтобы спокойно оставаться под присмотром, он решает незаметно улизнуть и отправиться по своим делам. Впрочем, намерения у него вполне добрые: герой хочет порадовать занятых друзей небольшими подарками.

Конечно, даже такая простая затея не обходится без хитростей. Митя предпочитает действовать по собственному плану, превращая обычное утро в маленькое приключение.

В ролике также появляются Валерий, Одетта, Водяница и Алёша. Английскую озвучку Мити исполнил Брайан Баланс, а остальных персонажей озвучили Джордан Рейнольдс, Алексис Типтон, Сьюзи Юнг и Кевин Эндрю Ривера.