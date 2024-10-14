Мобильная версия Genshin Impact заработала более 5 млрд долларов только на одном китайском рынке

Genshin Impact, онлайн-игра от MiHoYo, достигла невероятных успехов по всему миру, но особенно в Китае. По данным игровой аналитической компании Niko Partners, валовая выручка игры на платформах iOS и Android в Китае превысила 5 миллиардов долларов. Эта цифра включает в себя сторонние магазины Android (которые многие аналитические компании обычно исключают из подсчетов) и App Store. Конечно, не стоит забывать, что Genshin Impact также доступна на ПК и консолях, которые приносят другие доходы.

Глобальные мобильные продажи Genshin Impact за пределами Китая составляют более 4 миллиардов долларов, что означает, что более 55 % от общего объема продаж приходится на китайский рынок. Компания прогнозирует, что к 2025 году игроки потратят на Genshin Impact свыше 10 миллиардов долларов.

Однако, за последние 12 месяцев доходы игры снизились, что связано с усилением конкуренции в жанре ролевых игр и выходом других проектов от miHoYo, таких как Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero.

По количеству загрузок Genshin Impact достигла 218 миллионов установок по всему миру, где лидируют Китай, США, Россия, Индонезия и Япония.