На российском рынке появился геймпад в стиле Чунь Юня из Genshin Impact

Инновация технологическая компания 8BitDo выпустила геймпад в стиле Чунь Юня из Genshin Impact под названием Ultimate 2.4G. На рынке контроллер появился еще в ноябре, однако только теперь его можно приобрести в России.

Гаджет обладает особой функцией Ultimate Software, позволяющая настроить кнопки управления по своему усмотрению. Опция XInput упрощает подключение к ПК под Windows и имеет совместимость почти с любыми играми, выпущенными после 2006 года. В комплект к геймпаду входит также стилизованный кейс, дополнительные кнопки, накладки для стиков, брелок для ключей и фирменный магнит.

Приобрести геймпад можно за сумму в 5999 рублей.