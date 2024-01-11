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Genshin Impact 28.09.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7.4 1 405 оценок

На российском рынке появился геймпад в стиле Чунь Юня из Genshin Impact

Simple Jack
Новости

Инновация технологическая компания 8BitDo выпустила геймпад в стиле Чунь Юня из Genshin Impact под названием Ultimate 2.4G. На рынке контроллер появился еще в ноябре, однако только теперь его можно приобрести в России.

Гаджет обладает особой функцией Ultimate Software, позволяющая настроить кнопки управления по своему усмотрению. Опция XInput упрощает подключение к ПК под Windows и имеет совместимость почти с любыми играми, выпущенными после 2006 года. В комплект к геймпаду входит также стилизованный кейс, дополнительные кнопки, накладки для стиков, брелок для ключей и фирменный магнит.

Приобрести геймпад можно за сумму в 5999 рублей.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
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overvest01

От фирмы 8BitDo есть и другие геймпады - проводные-беспроводные, и цена их 2-3 тысячи рублей. Начинка геймпада от геймпада Xbox One все тоже самое, ничего не эмулирует. Так же геймпад от фирмы прошел сертификацию, работают все функции, что и в оригинальном геймпаде для хбокса. даже вибрация в в триггерах есть. У геймпада есть доп. кнопки задней панели. Так же есть свое приложения, где ты можешь настроить в геймпаде все что угодно: вибрацию, мертвые зоны и так далее. В общем, не нужно судить, что за такие деньги можно взять оригинал. Не нравится беспроводной - возьми проводной за 3К, либо же возьми беспроводной, только уже за 4К, без стилей гейншена. Сам пользуюсь проводным геймпадом. и он меня радует.

0
Беркут Слеер

Беспроводной от Xbox, черный в темноте не светится не внимание не отвлекает, а большего от контролера и не нужно.

0
James16rus

Кнопка горит

0
Макс Макс 007

ХОЧУ ПОМЫТЬСЯ! АААААААААААААААААААА! ДАЙТЕ ГЕЙМПАД В РУКИ! Я ПОМОЮ РУКИ, Я КЛЯНУСЬ ОБЕЩАЮ!

-1
Макс Макс 007

Ой, хоть бы помыться перед использованием данного шедевра!

-3