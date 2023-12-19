Навия элегантно преследует воришку в новом трейлере Genshin Impact

Следующее большое обновление для Genshin Impact от miHoYo, версия 4.3 "Розы и мушкеты", выходит 20 декабря. Оно добавит Навию в качестве нового пятизвездочного персонажа, который до сих пор играл значительную роль в сюжете. Вышел новый трейлер демоверсии персонажа, в котором рассказывается о некоторых ее навыках, когда она отправляется в Фонтейн, чтобы поймать вора.

Обладающая геовидением и владеющая Клеймором в обычном бою, Навия — президент особого общества Спина-ди-Росула, которое занимается расследованиями различных происшествий. Несмотря на свой общительный характер - как видно из трейлера, когда она преследует вора, - Навия обладает добрым сердцем и любит помогать жителям города. Она также умеет проводить расследования и рассматривать вещи под другим углом, когда не занята выпечкой.